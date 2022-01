Nữ rapper xu hướng mới

Mirani đang là một trong số rapper được khán giả Hàn Quốc yêu thích nhất. Cô có tư duy âm nhạc độc đáo, mới mẻ.

Mirani hiện là một trong những rapper được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Chia sẻ với SCMP, Mirani cho biết bí quyết thành công của cô là "không trở thành kẻ dở tệ".

Ngôi sao mới của nền hip-hop Hàn

Mirani tên thật là Kim Yoon Jin. Năm 2020, ngôi sao 25 tuổi bắt đầu gặt hái danh tiếng sau khi cô tham gia chương trình thực tế sống còn về hip-hop Show Me The Money mùa 9. Đặc biệt, ca khúc VVS của cô đã trở thành một trong số bản hit lớn nhất tại Hàn Quốc năm 2020.

Năm 2021, cô hợp tác cùng nữ ca sĩ Moon Byul (Mamamoo) và nam ca sĩ Jay B (GOT7) để phát hành album đầu tiên Uptown Girl.

Nữ rapper Mirani bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Show Me The Money mùa 9. Ảnh: Marie Claire.

Tình yêu của Mirani dành cho hip-hop bắt đầu nảy sinh sau khi cô được anh trai giới thiệu tới thể loại này. Chuyên ngành chính của nữ rapper là thời trang. Tại đại học, cô tham gia câu lạc bộ hip-hop, qua đó có cơ hội tự mình viết bài hát.

Cô quyết định tạm dừng việc học để tập trung theo đuổi âm nhạc. Ở thời điểm hiện tại, Mirani chưa có ý định quay lại trường học.

"Tôi phát hành Uptown Girl trong một năm sau khi Show Me The Money kết thúc. Do vậy, ca khúc nói về những điều tôi cảm thấy giữa quá trình cố gắng thích nghi với thay đổi mới trong cuộc sống. Bài hát tựa như cuốn nhật ký do tôi viết vậy", nữ rapper tiết lộ cùng SCMP.

Uptown Girl là album có thể loại pha trộn giữa hip-hop, pop và dòng nhạc R&B. Mọi ca khúc tiêu biểu của Mirani đều trong album. Hầu hết ca khúc mang tới năng lượng mạnh mẽ và sôi động, nhưng cũng có một số bài hát gợi lên cảm giác suy tư, trầm ngâm, hệt trạng thái hiện tại của Mirani, theo SCMP.

"Mọi thứ hơi khác so với những gì tôi hình dung về việc kiếm tiền và làm điều mình yêu thích. Có vài khó khăn, chẳng hạn áp lực phải duy trì phong độ, và tôi muốn làm tốt hơn nữa nên cảm thấy hơi kiệt sức vì điều này", nữ rapper thừa nhận.

Mirani cho biết đây là "kiểu áp lực lớn nhất" mà cô từng cảm nhận được. Do vậy, niềm hạnh phúc không phải yếu tố duy nhất được cô đưa vào Uptown Girl.

Cách để âm nhạc không "dở tệ"

Khi nhận được sự chú ý ngay từ giai đoạn đầu trong sự nghiệp, Mirani tiết lộ cô đang cố gắng điều chỉnh lại lối suy nghĩ. Thay vì tự tạo áp lực cho bản thân, ép mình phát hành một bản hit khác, cô hiện tập trung mở rộng sự nghiệp, đồng thời phát triển khả năng âm nhạc cùng sự sáng tạo của mình, bất kể mức độ thành công.

Mirani chú trọng phát triển màu sắc riêng của bản thân. Ảnh: 1st Look, Naver.

Mirani chia sẻ: "Có vô số câu hỏi được đặt ra: Ồ, tôi muốn làm thật tốt một lần nữa. Tôi muốn làm điều thú vị thêm lần nữa. Tôi có thể làm gì để thực hiện việc đó đây?".

"Đây là sự nghiệp của tôi, không chỉ là sở thích. Vì vậy, tôi nhắc nhở bản thân không đặt nặng tâm trí vào âm nhạc, và cả thành tích nhạc số. Nếu tôi cứ tuân theo cách tôi từng thực hiện để sản xuất hết hit này đến hit khác, mà bài nào cũng giống nhau, tôi sẽ trở nên mệt mỏi và không thể tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình", Mirani khẳng định.

Nữ ca sĩ cho biết hiện cô tập trung thực hiện những việc cô có thể làm. Đây là một trong số lý do khiến Mirani hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ.

Thực tế, nữ rapper muốn kết hợp cùng nhiều người hơn nữa. Mirani cho rằng việc phát triển cá tính của bản thân và thử làm điều mới là cách giúp cô "không trở thành kẻ kém cỏi".

"Tôi nghĩ để âm nhạc không trở nên dở tệ, mỗi nghệ sĩ cần có màu sắc riêng và thực sự biết mình muốn làm gì, nói gì. Vì vậy, khi họ làm theo điều đó, họ cảm thấy tự nhiên hơn, như thể họ đang mặc quần áo của chính mình vậy. Và tôi nghĩ điều đó tuyệt vời", nữ rapper bày tỏ.

Tập trung hướng về tương lai

Mirani không phải nghệ sĩ nữ hip-hop duy nhất có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc, tuy nhiên, hầu hết cái tên nổi bật của nền hip-hop Hàn vẫn là nam giới.

"Nếu phụ nữ chiếm ưu thế hơn một chút trong lĩnh vực này, có thể tôi đã có khoảng thời gian dễ dàng hơn", nữ rapper thừa nhận. Tuy nhiên, theo Minari, vì cô theo học tại trường nữ sinh trong phần lớn cuộc đời, dù có tham gia vào bất kỳ ngành nào với nam giới chiếm phần lớn môi trường làm việc, cô đều cần một số sự điều chỉnh trong thời gian đầu.

Mirani có "quá nhiều nghệ sĩ lý tưởng" mà cô muốn làm việc cùng trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Ngoài ra, cô còn là fan của nữ rapper người Mỹ Doja Cat. Mirani bày tỏ rằng việc hợp tác cùng Doja Cat là "thế giới hoàn hảo" đối với cô.

Album đầu tiên của Mirani được nhận xét tựa như "cuốn nhật ký hậu Show Me The Money". Do vậy, nữ rapper hiện suy nghĩ về những chủ đề, quan điểm cô có thể khai thác cho các sản phẩm trong tương lai.

"Tôi quan tâm đến chủ đề tình yêu. Tôi nghĩ hiện nay không có nhiều nữ nghệ sĩ hip-hop viết về tình yêu, vì vậy, việc viết về chủ đề này dưới góc nhìn của phụ nữ, cũng như diễn tả cảm giác khi yêu ở độ tuổi 20 có thể trở nên thú vị", Mirani chia sẻ.

Mirani muốn hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ khác và trải nghiệm điều mới mẻ. Ảnh: Dazed, Area.

Vui vẻ và "không trở nên kém cỏi" là điều quan trọng đối với Mirani lúc này. Cô đang tập trung phát triển và kéo dài sự nghiệp. Theo Mirani, đây là điều khó thực hiện, đặc biệt khi "cả thế giới dường như chững lại nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi qua".