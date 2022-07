Nữ rapper giải thích lý do không trang điểm khi lên sóng

Theo Lee Young Ji, cô không quá để tâm đến chuyện trang điểm và cảm thấy thoải mái khi để mặt mộc.

Trái với khuôn mặt trang điểm kỹ càng trên bìa tạp chí, nữ rapper Lee Young Ji thường xuyên để mặt mộc hoặc chỉ trang điểm nhẹ mỗi khi lên sóng truyền hình.

Mới đây, một fan đã đặt câu hỏi với Lee Young Ji: “Tôi muốn biết lý do bạn không trang điểm khi lên show truyền hình?”.

Lee Young Ji đáp: “Thật ra không có lý do đặc biệt cả, chỉ là tôi không quá để ý đến chuyện đó. Ở Thái Lan, tôi phải chạy khắp nơi nên ra mồ hôi nhiều lắm, không make up tiện lợi hơn. Tôi cũng thấy thoải mái khi không trang điểm”.

“Trên show Even Though There's Nothing To Eat, tôi để mặt mộc vì muốn tạo bầu không khí ấm áp và tự nhiên cho khách mời”, nữ rapper nói thêm.

Lee Young Ji thường xuyên không trang điểm khi lên sóng.

Even Though There’s Nothing To Eat là chương trình riêng của Lee Young Ji. Trong chương trình này, nữ rapper mời các ngôi sao nổi tiếng đến nhà riêng của cô, cùng họ ăn uống và trò chuyện về những chủ đề cụ thể.

Cô thường xuất hiện với những bộ đồ giản dị, thoải mái và đặc biệt không hề trang điểm.

Lee Young Ji cũng chia sẻ khán giả dường như đã quen với việc cô để mặt mộc khi lên sóng, do đó ít ai nhận ra Young Ji khi cô trang điểm.

Giới giải trí Hàn Quốc luôn gây áp lực để một thần tượng luôn phải xuất hiện hoàn hảo trước công chúng. Thế nhưng Lee Young Ji đang phá vỡ tiêu chuẩn này, cô tự tin khi là chính mình.

Lee Young Ji sinh năm 2002 và ra mắt năm 2019 sau khi giành quán quân chương trình High School Rapper mùa thứ 3. Nữ rapper trẻ được khán giả yêu thích không chỉ bởi tài năng mà còn tính cách thân thiện, hài hước.