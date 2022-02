Nữ phóng viên chiến trường tại Ukraine biết 7 thứ tiếng

Ward từng được nhận giải Emmy, Peabody và Murrow. Năm 2020, cô ra mắt cuốn sách On All Fronts: The Education of a Journalist để kể về sự nghiệp làm báo của mình, bao gồm việc từng bị thẩm vấn, xả súng, tấn công tình dục và cả công việc làm mẹ, chuyện bị phân biệt giới tính trong công việc. Ảnh: Wasim Ahmad.