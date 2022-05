Nữ phi công duy nhất trong biệt đội 'Top Gun'

Trước Top Gun 2, cô góp mặt trong các bộ phim: America Is Still The Place, Unreal, Chicago Justice, The Good Cop. Monica sinh ra ở San Francisco (Mỹ), có cha là người gốc Italy. Cô từng là diễn viên múa ba lê nổi tiếng. Tuy nhiên, với niềm đam mê diễn xuất, Monica đã quyết định chuyển đến California.