Nữ người mẫu bị dọa giết vì giống Scarlett Johansson

Kate Shumskaya được lợi nhưng cũng bị chỉ trích nhiều vì gương mặt quá giống minh tinh Scarlett Johansson.

Trả lời New York Post, người mẫu Kate Shumskaya kể vào năm 2017, có người dọa giết cô vì tưởng Shumskaya đóng nhân vật bị "tẩy trắng" trong Ghost in the Shell. "Dân mạng luôn nhầm tôi với Scarlett. Họ hỏi tôi từng nói chuyện với Scarlett hay chưa, liệu chị ấy có biết sự tồn tại của tôi không", Shumskaya nói.

Cô gái Nga nhận ra bản thân như chị em với sao Black Widow lúc 12 tuổi. Bạn bè chung lớp luôn nói với cô về chuyện này. Shumskaya ban đầu không quan tâm nhưng về sau, cô lại nghĩ: "Tôi giống chị ấy đến kỳ lạ".

Theo Mirror, việc là "bản sao Johansson" giúp Shumskaya nổi tiếng, có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Từ người mẫu mờ nhạt, Shumskaya trở thành ngôi sao mạng xã hội với 10,2 triệu người theo dõi. Cô thường xuyên đăng clip cosplay loạt nhân vật Johansson đảm nhận, mới đây nhất là tạo hình "Góa phụ đen".

Kate Shumskaya liên tục cosplay hình ảnh của Scarlett Johansson. Ảnh: New York Post.

Các video gắn hashtag #whodoilooklike của Shumskaya thu hút nhiều lượt xem, giúp cô được mời đóng quảng cáo và có thu nhập chăm lo cho bản thân, gia đình. Thời làm mẫu, Shumskaya chỉ kiếm được 700 USD /tháng.

"Lúc trước, tôi có công việc ổn nhưng lương không xứng đáng. Một buổi sáng, tôi thức dậy và chợt nghĩ rằng tuổi trẻ đang trôi qua vô nghĩa", Shumskaya hồi tưởng về khoảng thời gian quyết định chuyển từ nghề bán hàng, làm mẫu sang sự nghiệp cosplay.

Tờ HITC cho hay Shumskaya nổi tiếng từ tháng 6 khi đăng video đầu tiên. Trong clip, cô mặc bộ trang phục của Natasha Romanoff, bắt chước theo điệu bộ và cử chỉ của nhân vật Marvel. Video có đến 58 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, việc cô gái 25 tuổi liên tục bắt chước Johansson vấp tranh cãi. Khán giả cho rằng cô lợi dụng hình ảnh minh tinh để nổi tiếng. Thậm chí, trên kênh video cá nhân, cô từng để nick name Kate Johansson (về sau đã đổi thành tên thật do bị fan của Johansson chỉ trích).