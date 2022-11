Nữ idol gốc Việt - nhân tố mạnh của HYBE

Theo Kpop Herald, Hanni – thành viên gốc Việt của NewJeans hiện được coi là nhân tố sáng giá của HYBE. Nữ idol được đánh giá cao cả về ngoại hình, tài năng lẫn sức hút nổi trội.

Ra mắt vào tháng 8/2022, NewJeans nhanh chóng nhận được sự chú ý của công chúng khi đem đến làn gió đầy tươi mới cho thị trường Kpop. Không chỉ âm nhạc, phong cách Y2K của “nhóm em gái BTS” cũng tạo nên cơn sốt thời trang ở xứ kim chi. Nhờ định hướng độc đáo, khác biệt của giám đốc Min Hee Jin, cả 5 cô gái đều tạo được điểm nhấn nổi bật giữa dàn thần tượng trẻ tuổi cùng thời.

Hanni là thành viên nổi bật nhất nhì nhóm NewJeans. Ảnh: Twitter.

Trong số các thành viên, Hanni – nữ idol gốc Việt là người đầu tiên và duy nhất hiện tại được chọn làm Đại sứ chính thức cho một thương hiệu thời trang quốc tế. Theo đó, nữ ca sĩ 10X trở thành Đại sứ trẻ tuổi nhất của nhà mốt Italy. Điều này đã phần nào cho thấy tiềm năng và độ nhận diện công chúng rộng rãi của NewJeans nói chung và Hanni nói riêng.

Dù chỉ mới hoạt động được khoảng 3 tháng, trên BXH danh tiếng thương hiệu các thành viên nhóm nữ Kpop, Hanni đều giành được vị trí top đầu, thậm chí vượt qua các đàn chị như TWICE, BlackPink, Red Velvet…

Át chủ bài của NewJeans

Theo Naver, Hanni tên thật là Phạm Ngọc Hân. Nữ idol sinh năm 2004 là người gốc Việt sinh ra và lớn lớn lên tại Melbourne, Victoria, Australia. Bởi vậy, cô mang cả hai quốc tịch Việt Nam và Australia. Vì yêu thích Kpop từ nhỏ, Hanni từng gia nhập nhóm nhảy AEMINA Dance Crew ở Melbourne và thường học theo vũ đạo của các thần tượng nổi tiếng xứ Hàn.

Thời điểm ấy, kỹ năng nhảy của cô vẫn còn nhiều yếu kém, gượng gạo và thiếu dứt khoát. Ngoại hình và thần thái cũng không nổi bật. Tuy nhiên, giám đốc Min Hee Jin đã nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ ở cô bé sau buổi thử giọng toàn cầu Plus Global Audition 2019. Bởi vậy. Hanni đã được trao cơ hội sang Hàn Quốc và chính thức trở thành thực tập sinh của HYBE từ năm 2020.

Tại buổi ký tặng fan, nữ idol người Việt chia sẻ về những ngày đầu làm thực tập sinh, cô thường bị nhận xét thực hiện động tác còn rất yếu. Sau đó, nữ ca sĩ nhận ra điều quan trọng nhất khi nhảy là năng lượng. Vì thế, cô không ngừng nỗ lực để trau dồi thể chất cũng như kỹ năng biểu diễn.

Hanni sở hữu cả ngoại hình lẫn tài năng đồng đều. Ảnh: Naver.

Sau 2,5 năm đào tạo, Hanni hiện là thành viên đảm nhận vị trí nhảy chính của nhóm. Không chỉ kỹ thuật chuyên môn được cải thiện rõ rệt mà khả năng trình diễn và thần thái sân khấu của ngôi sao 10X cũng được đánh giá cao. Ngoài nhảy chính, Hanni còn là giọng hát chủ lực trong nhóm. Nữ idol thường đảm nhận những đoạn hát cao trào hoặc luyến láy phức tạp.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard, nữ ca sĩ chia sẻ: “Hồi nhỏ, mẹ đã đưa tôi và em gái vào phòng tắm để tập hát, bởi đó là nơi có tiếng vang tốt. Mẹ sẽ hát mẫu một bài nhạc cho tôi học theo. Mẹ còn dạy tôi cách biểu diễn sao cho giống một nghệ sĩ. Tôi nhớ bài hát đầu tiên được mẹ dạy hát chính là All At Once của Whitney Houston”. Ngoài ra, nữ idol gốc Việt còn trau dồi kỹ năng thanh nhạc qua việc tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật cũng như hoạt động ngoại khóa ở trường học.

Ngoài khả năng hát, nhảy đồng đều, Hanni còn có thể chơi nhạc cụ và sáng tác. Cũng trong cuộc phỏng vấn cùng Billboard Mỹ, sao nữ 10X tiết lộ về quá trình thực hiện Hype Boy – một trong ba ca khúc chủ đề của nhóm. Theo đó, mỗi thành viên đều được giao nhiệm vụ viết lời cho các ca khúc trong EP đầu tay. Sau khi được ban cố vấn đánh giá, sản phẩm của Hanni và Danielle đã được chọn. Trong khi Danielle tham gia sáng tác cho Attention thì ngôi sao sinh năm 2004 là người góp phần tạo nên ca khúc Hype Boy.

Dù ra mắt sau Attention, Hype Boy liên tục chứng minh sức hút với khán giả khi đạt hơn 52 triệu lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify chỉ trong 2 tháng. Bên cạnh đó, ca khúc này cũng vươn lên những thứ hạng cao ở các BXH nhạc số trong nước.

Ngoài tài năng, Hanni còn được yêu thích nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, chuẩn gu người châu Á như da trắng, mắt to, gương mặt bầu bĩnh… Không chỉ khán giả mà cả các tiền bối trong ngành cũng nhiều lần công khai bày tỏ sự yêu mến đặc biệt với Hanni.

Hanni được coi là át chủ bài trong nhóm. Ảnh: Twitter.

Cựu thành viên nhóm Pristin – Eunwoo từng đăng tải hình ảnh của thành viên nhóm NewJeans lên trang cá nhân kèm theo lời chú thích: “Em bé xinh thế này thì chị biết phải làm sao đây? Giá mà sau này con gái của mình cũng xinh được như này thì tốt quá!”. Không chỉ Eunwoo, các thành viên nhóm TWICE cũng từng nhiều lần bày tỏ sự yêu thích NewJeans và Hanni ngay trên sóng truyền hình.

Theo Theqoo, một trong những yếu tố giúp Hanni thu hút lượng fan đông đảo cả ở trong lẫn ngoài nước là khả năng sử dụng thông thạo cả ba thứ tiếng Anh, Việt và Hàn. Nữ ca sĩ cho biết cô không hề gặp bất lợi về ngôn ngữ, thậm chí có thể nói được tiếng Hàn tốt hơn tiếng Việt.

Bởi vậy, Hanni có thể thoải mái giao tiếp và dễ dàng gắn kết với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, việc sống từ nhỏ tại Australia giúp nữ idol sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Cô chỉ sử dụng tiếng Việt khi nói chuyện với gia đình.

Nhân tố đầy triển vọng của HYBE

Hiện tại, Hanni được đánh giá là thành viên sáng giá, nổi trội nhất nhì của NewJeans. Bởi lẽ, ngay từ những sân khấu debut đầu tiên với Attention, Hype Boy và Cookie, đoạn fancam cá nhân của Hanni đã nhận được những phản ứng tích cực cũng như thu hút nhiều lượt xem nhất trong số các thành viên. Trang Daum cũng đánh giá cao kỹ thuật nhảy, phong thái tự tin cũng như giọng hát ổn định của nữ idol gốc Việt.

Ngoài âm nhạc, tiềm năng phát triển trong lĩnh vực thời trang của Hanni cũng được khẳng định khi mới đây, cô chính thức trở thành Đại sứ trẻ tuổi nhất của Gucci. Như vậy, chỉ sau chưa đầy 3 tháng ra mắt, thành viên gốc Việt đã có cơ hội được đồng hành cùng nhà mốt nước Ý dưới tư cách là Đại sứ thương hiệu khu vực Hàn Quốc.

Hanni là Đại sứ Gucci nhỏ tuổi nhất tại Hàn. Ảnh: Naver.

Về phía Gucci, nhà mốt cao cấp này cũng xác nhận danh phận của Hanni trên nền tảng Twitter. Theo đó, Hanni sẽ cùng các tiền bối như IU, Kai (EXO), nữ diễn viên Shin Min Ah và nam diễn viên Squid Game – Lee Jung Jae chính thức ghi tên vào Gucci Gang.

Trước đó, nữ idol nhà HYBE được mời tham dự show diễn Cosmogonie tại Cung Cảnh Phúc, Seoul để bắt đầu mối quan hệ hợp tác cùng thương hiệu. Tuy nhiên sự kiện này phải hủy bỏ vào phút cuối do ảnh hưởng của thảm kịch Itaewon.

Gucci sau đó đã chia sẻ trong một thông cáo độc quyền với WWD: "Phong cách thời trang và âm nhạc của Hanni thực sự phản ánh rất rõ chất riêng của thương hiệu - tôn trọng cá tính và thể hiện bản thân".

Như vậy, với lời xác nhận chính thức từ Gucci, nữ idol gốc Việt đã trở thành Đại sứ trẻ tuổi nhất của nhà mốt này. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm kỳ vọng vào sự tỏa sáng của nữ ca sĩ trong tương lai.