Nữ hoàng phim hài cay đắng sau chia tay đại gia tiền ảo

Việc Park Min Young yêu đại gia tiền ảo và chia tay chỉ sau một ngày lộ hình hẹn hò khiến khán giả tranh luận, quay lưng với dự án phim mới của nữ diễn viên.

Phim mới của Park Min Young giảm tỷ suất người xem. Ảnh: ZIA.

Theo bài viết hôm 6/10 trên Ten Asia, Park Min Young và phim mới Love in Contract bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ồn ào tình cảm trước đó. Park Min Young khẩn trương chia tay bạn trai tai tiếng nhưng bộ phim vẫn gặp nhiều rắc rối, bản thân cô lâm vào tình cảnh khó khăn.

“Park Min Young - người được mệnh danh nữ hoàng phim hài lãng mạn - hẳn đang cảm thấy rất cay đắng", Ten Asia viết.

Vừa qua, Dispatch đăng ảnh hẹn hò của Park Min Young và Kang Jong Hyun. Sự việc không có gì đáng tranh cãi nếu Kang Jong Hyun không bị khui ra quá khứ bê bối. Theo Dispatch, Kang Jong Hyun là đại gia tiền ảo tai tiếng, danh thiếp của anh ghi là chủ tịch Bithumb cùng một số công ty khác. Tuy nhiên, giấy tờ của những công ty trên không hề đề cập đến Kang Jong Hyun.

Anh này từng dính líu đến vụ án lừa đảo năm 2013-2014. Cụ thể, Kang Jong Hyun bị tố lừa đảo khoảng 3,5 tỷ won của A Capital bằng cách khai gian báo cáo tài chính. Năm 2014-2015, anh vay một công ty tài chính và biển thủ hơn 10 tỷ won. Năm 2016, Kang Jong Hyun bị kết án 3 năm quản chế.

Chỉ một ngày sau khi tin tức này được khui ra, Park Min Young thông qua công ty quản lý khẳng định đã chia tay bạn trai. Cô cũng cho biết không nhận bất cứ món quà nào từ bạn trai như những gì Dispatch đưa tin.

Park Min Young thông báo chia tay bạn trai chỉ sau một ngày lộ ảnh hẹn hò. Ảnh: Grazia.

Đi kèm thông báo chia tay, công ty của Park Min Young cho biết: "Ưu tiên hàng đầu lúc này của cô ấy là hoàn thành việc quay bộ phim đang phát sóng Love in Contract. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn với những việc làm của không chỉ Park Min Young mà cả gia đình và người xung quanh cô ấy. Park Min Young sẽ tập trung phát triển công việc và chịu trách nhiệm trước công chúng”.

Love in Contract xoay quanh cuộc sống của cô gái thông minh, tài giỏi và tự lập Choi Sang Eun (do Park Min Young thể hiện). Công việc của Choi Sang Eun là chuyên cung cấp vợ giả cho các quý ông giàu có với dịch vụ chuyên nghiệp. Jung Ji Ho (Go Kyung Pyo) chính là khách hàng lâu năm của Choi Sang Eun.

Trước đó, Love in Contract được mong đợi bởi nội dung mới mẻ và phim đánh dấu sự trở lại của nữ hoàng phim hài lãng mạn Park Min Young. Tuy nhiên, tỷ suất người xem của phim sau các tập giảm dần. “Là nữ hoàng phim hài lãng mạn, Park Min Young đã mất điểm”, Ten Asia viết.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định diễn xuất và biểu cảm của Park Min Young không có gì đáng bàn cãi. Trong tập mới nhất, Choi Sang Eun ký hợp đồng hôn nhân với ngôi sao hàng đầu Kang Hae Jin (Kim Jae Young) và cố gắng giải quyết hiểu lầm với khách hàng quen thuộc Jung Ji Ho (Go Kyung Pyo). Park Min Young diễn xuất linh hoạt, phù hợp với các tình huống và thể hiện vẻ ngoài đầy màu sắc bằng cách thay đổi kiểu tóc, trang phục.

Tuy nhiên, bê bối của Park Min Young cản trở mạch cảm xúc của người xem khiến họ không thể tiếp tục đắm chìm vào bộ phim.

Trong sự nghiệp, Park Min Young đã có nhiều bộ phim nổi tiếng như Sungkyunkwan Scandal, City Hunter. Cô còn gây ấn tượng với vai chính đầu tay trong phim điện ảnh thuộc thể loại tâm linh The Cat. Đặc biệt, thông qua phim hài lãng mạn Thư ký Kim sao thế?, Park Min Young nổi tiếng khắp khu vực. Phim đạt tỷ suất người xem cao, trung bình là 7,4% cho 16 tập phim dù chiếu trên đài truyền hình cáp.

Do đó, sự tụt lùi của Park Min Young với Love in Contract khiến công chúng tiếc nuối. Tuy nhiên, chuyện tình cảm dường như đã khiến Park Min Young khó lòng lật ngược tình thế, ít nhất là ở dự án này.