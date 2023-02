'Nữ hoàng Kpop' BoA tới TP.HCM

Tối 31/1, BoA đăng video nhảy tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Đông đảo người hâm mộ Việt Nam chào đón nữ thần tượng hàng đầu Hàn Quốc.

Mới đây, “nữ hoàng Kpop” đăng video nhảy tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Nữ ca sĩ nhảy theo ca khúc Forgive me và cho biết cô đang ở Việt Nam. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và chào đón nữ thần tượng thông qua bình luận dưới bài viết của ca sĩ sinh năm 1986.

Tuy nhiên, lịch trình của BoA tại Việt Nam chưa được tiết lộ. Công ty quản lý của nữ ca sĩ là SM Entertainment cũng im lặng về vấn đề này. Do đó, khán giả cho rằng BoA tới Việt Nam để nghỉ ngơi và du lịch.

Theo Sports Seoul, BoA là ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản. Cô cũng là ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

BoA đã chiến thắng nhiều hạng mục quan trọng tại Seoul Music Awards - Giải thưởng Âm nhạc Seoul lần thứ 13 với album thứ 2 NO.1 phát hành năm 2002. Nhờ đó, BoA trở thành ca sĩ Hàn Quốc nhận giải ở độ tuổi trẻ nhất. Sau đó, với album thứ 8 Kiss My Lips được phát hành năm 2016, cô một lần nữa ẵm cúp cho hạng mục Album hay nhất tại lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 25.

Gần đây, BoA trở thành người chiến thắng Giải thưởng Nghệ sĩ Huyền thoại đầu tiên tại lễ trao giải Giải thưởng Âm nhạc Seoul lần thứ 32 được tổ chức tại KSPO DOME (Sân vận động Thể dục dụng cụ) ở Công viên Olympic, Songpa-gu, Seoul ngày 19/1.

BoA ra mắt năm 2000 khi cô 13 tuổi. BoA ghi được nhiều dấu ấn tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc lẫn Nhật Bản và Mỹ. Cô được công chúng gọi là "nữ hoàng Kpop" nhờ những đóng góp cho thị trường âm nhạc. Theo SCMP, BoA sở hữu khối tài sản trị giá 25 triệu USD .

Ngoài vai trò ca sĩ solo, BoA hiện là thành viên của Got the Beat. Got the Beat - siêu nhóm nhạc thuộc dự án Girls on Top do SM Entertainment thành lập năm 2021.