'Nữ hoàng chiêu trò mới' Điền Hi Vi

Điền Hi Vi đang được nhắc tới nhiều trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô được cho là học theo con đường đi lên của Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư tiếp bước Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư trở thành "nữ hoàng chiêu trò" của giới giải trí Hoa ngữ.

Theo 163, sự kiện thời trang do tạp chí GQ tổ chức vào ngày 15/12, ngôi sao được chú ý bậc nhất là Điền Hi Vi, một diễn viên mới nổi. Lý do là bởi cô thay tới ba bộ lễ phục, mà mỗi chiếc váy lại đem tới những phản ứng khác nhau.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tò mò, nhiều người còn chú ý tới Điền Hi Vi vì những chiêu trò mà cô và đội ngũ đứng sau đã sử dụng trong suốt thời gian chuẩn bị cho sự kiện này. Truyền thông Trung Quốc cho rằng ngôi sao Khanh khanh nhật thường đang tiếp nối con đường nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba hay Triệu Lộ Tư, sử dụng những thị phi và tai tiếng để được mọi người nhắc tới.

Quá trình nổi danh bằng thị phi

Theo 163, trong giới giải trí Trung Quốc có một phương thức nổi tiếng gây tranh cãi là "hắc hồng". Trong đó, các ngôi sao sẵn sàng dùng chiêu trò, tạo thị phi như gắn tên mình vào các đàn chị nổi tiếng để tạo sự so sánh, trở thành "Tiểu Triệu Lệ Dĩnh", "Tiểu Lưu Diệc Phi"... Hoặc họ có thể tạo ra các scandal tình ái, những lần vạ miệng, miễn sao gây ra tranh luận, được công chúng nhắc tới.

Bằng cách này, tên của họ dần dần sẽ đi vào tâm thức khán giả, dù rằng bằng tai tiếng, đây là phần "hắc" (bôi đen). Họ sẵn sàng để hàng trăm nghìn người chửi mình, những miễn sao không bị nhạt nhòa trong số đông nghệ sĩ trẻ.

"Hắc hồng" là công thức nổi tiếng nhanh mà nhiều nghệ sĩ áp dụng. Ảnh: Sina

Sau nhiều thị phi, các ngôi sao này sẽ tẩy sạch danh tiếng bằng cách tham gia các tác phẩm gây tiếng vang hoặc show giải trí hot, hay tạo hình thảm đỏ nổi bật để cho khán giả thấy một "bộ mặt khác".

Nhiều người cho rằng những thị phi trên là do hiểu lầm, các ngôi sao này bị oan, bị chỉ trích quá đáng và quay lại ủng hộ họ. Từ đây, công ty giải trí đứng sau sẽ dùng nhiều cách lăng xê các ngôi sao này thành nghệ sĩ hot, được công chúng quan tâm, với mục đích giúp tên tuổi trở nên "hồng" (đỏ, hot) hơn, lấy lại danh tiếng.

Điền Hi Vi thể hiện việc đi lên bằng chiêu trò

Theo Sina, Điền Hi Vi có ngoại hình trong sáng, dễ mến, khả năng diễn xuất được đánh giá có tiềm năng. Cô từng được yêu thích với bộ phim truyền hình đề tài thanh xuân học đường có tên Chúng ta đáng yêu như thế.

Tuy nhiên, chỉ một tác phẩm chiếu mạng gây tiếng vang không đủ sức giúp Điền Hi Vi bước vào hàng ngũ những ngôi sao 9X hot. Vì vậy, người đẹp lựa chọn hướng đi mới gây tranh cãi, nhưng nhanh chóng được công chúng nhớ mặt.

Trong sự kiện thời trang của GQ, Điền Hi Vi thay ba bộ lễ phục và nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, bộ ảnh váy vàng đầu tiên với tạo hình cô dâu được khen trong trẻo. Bộ ảnh váy hồng thứ hai lại bị chê không phù hợp, giống như đang mang bầu. Đến bộ váy đen cuối cùng, nữ diễn viên rũ bỏ hình ảnh trong sáng, dễ thương, trở thành một người phụ nữ lạnh lùng, sang chảnh.

Sự biến hóa liên tục của Điền Hi Vi thành công thu hút công chúng bàn luận. Theo 163, đội ngũ phía sau nữ diễn viên sinh năm 1997 đã kỳ công chuẩn bị trang phục và sẵn sàng đẩy mạnh truyền thông để tạo hình thảm đỏ của cô liên tục trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo.

Điền Hi Vi gây chú ý với màn biến hóa liên tục trên thảm đỏ. Ảnh: Sina

Không những thế, trước đêm diễn ra sự kiện, Điền Hi Vi còn gây tranh cãi với câu trả lời bị cho là đụng chạm nhạy cảm với đàn chị Cúc Tịnh Y. Cụ thể, ban tổ chức của GQ đưa ra một số câu hỏi khảo sát với nghệ sĩ tham gia chương trình. Điền Hi Vi đã chọn cô sẽ "mang theo mái tóc giả của mỹ nữ 4.000 năm".

"Mỹ nữ 4.000 năm" là biệt danh chỉ Cúc Tịnh Y, nhiều nghệ sĩ đã lựa chọn câu trả lời khác để tránh thị phi, song có vẻ như Điền Hi Vi chỉ sợ người khác không nhắc tới mình.

Theo 163, cũng chỉ trong tháng 12, Điền Hi Vi tiếp tục có tranh cãi khi nhái lại câu "sẵn sàng trả giá cả sinh mệnh cho sân khấu" mà nam ca sĩ Trương Nghệ Hưng từng nói. Tuy nhiên, nếu Trương Nghệ Hưng nói một cách nghiêm túc, Điền Hi Vi lại cười cợt nhả khi trả lời. Do đó, người hâm mộ của Trương Nghệ Hưng chỉ trích cô không tôn trọng đàn anh.

Chỉ trong thời gian ngắn, Điền Hi Vi đã có xung đột với hai nghệ sĩ anh chị nổi tiếng hơn. Điều này khiến nhiều người phản cảm với cái tên Điền Hi Vi. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cho rằng những tranh cãi này không đáng kể, thậm chí làm cho giới giải trí trở nên thú vị hơn.

Mặt khác, vẫn có người đánh giá cao tiềm năng của Điền Hi Vi, khi bộ phim Khanh khanh nhật thường do cô đóng chính trở thành "hắc mã" cuối năm 2022 với thành tích cực tốt.

Hai mặt thị phi và danh tiếng trái ngược chính là công thức chuẩn của con đường "hắc hồng", sẽ đưa tên tuổi của các nghệ sĩ lên cao. Điền Hi Vi đang được các trang truyền thông như Sina, Sohu hay QQ đánh giá sẽ nhanh chóng bước vào nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 hot nhất cùng Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc.

Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư từng thành công với chiêu "hắc hồng"

Thực tế, Điền Hi Vi không phải ngôi sao đầu tiên nổi tiếng với những chiêu trò thị phi, trước đó Địch Lệ Nhiệt Ba hay Triệu Lộ Tư đều thành công thay đổi danh tiếng, địa vị của mình nhờ công thức này.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị chỉ trích vì PR diễn xuất lấn át đàn chị Đường Yên trong phim Người tình kim cương hayDương Mịch trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa.

Cô gây tranh cãi khi chia sẻ một clip ghép đôi tình cảm với nam ca sĩ Lộc Hàm. Sau đó, mỹ nhân Tân Cương giải thích cô bị hack tài khoản. Hành động này từng giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nhận nhiều chỉ trích vì dựa hỏi đàn anh. Nhưng cũng có không ít người ủng hộ nữ diễn viên, cho rằng cô đang bị tấn công trên mạng xã hội và lên tiếng bảo vệ Nhiệt Ba. Những ồn ào này giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng trở thành sao nữ 9X hot bậc nhất tại Trung Quốc.

Ngôi sao sinh năm 1992 vướng tin mua giải Nữ diễn viên xuất sắc (Thị hậu) tại Lễ trao giải Kim Ưng năm 2018. Cô đã vượt qua các đàn chị như Tôn Lệ, Lưu Đào dù diễn xuất không thuyết phục. Từ đó, Địch Lệ Nhiệt Ba mang danh "Thủy hậu".

Tương tự, Triệu Lộ Tư cũng có nhiều tranh cãi trong đời tư Lúc mới ra mắt, Triệu Lộ Tư và ê-kíp tự nhận mình là "tiểu Triệu Lệ Dĩnh". Các bài so sánh giữa Lộ Tư và Lệ Dĩnh cũng bắt đầu tràn lan trên các diễn đàn như Zhizhu, Hupu, Sina, Douban… Dần dà, chủ đề này được mở rộng và Triệu Lộ Tư trở thành phiên bản của nhiều hoa đán nức tiếng khác như Lưu Diệc Phi hay Lâm Y Thần và mới đây nhất cô được so sánh là trang điểm đẹp như Jang Won Young.

Các ngôi sao trẻ lựa chọn con đường tạo tai tiếng trước, sau đó lấy lại thiện cảm bằng tác phẩm ăn khách. Ảnh: Sina

Chưa hết, Triệu Lộ Tư còn bị tố truyền thông bẩn, không ngừng khen ngợi ngoại hình và diễn xuất của mình vượt trội hơn dàn sao nữ cùng lứa như Cổ Lực Na Trát, Dương Tử, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi… Đơn cử như khi hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba, hàng loạt các bài "nâng Triệu hạ Địch" có mặt ở khắp các trang mạng.

Ngoài công thức quen thuộc là đặt Triệu Lộ Tư đi kèm tên nữ diễn viên khác, loạt chiêu trò tạo thị phi của sao trẻ cũng khiến nhiều người ngán ngẩm. Triệu Lộ Tư liên tục có tên trong các câu chuyện trà dư tửu hậu vì sự cố "trượt tay" hay "bị hack tài khoản" ồn ào.

Tháng 10/2020, tài khoản Weibo của cô nhấn thích bài đăng "thảm họa Nữ thần Kim Ưng" chê Victoria Tống Thiến. Khi bị dân mạng chỉ trích, Triệu Lộ Tư lập tức thanh minh, gửi lời xin lỗi tới đàn chị.

Sự kiện này chưa kịp lắng xuống, dư luận lại dậy sóng khi người đẹp đăng bài tỏ tình với tài tử Tiêu Chiến trên mạng xã hội. Dù sau đó, quản lý của Triệu Lộ Tư lên tiếng khẳng định đó là tài khoản giả mạo. Cô cũng bị mang danh "trà xanh" thích tạo chiêu trò đánh bóng tên tuổi.

Sau nhiều tranh cãi, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích nhưng họ cũng dần xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông và được công chúng nhớ tên. Sau đó, các ngôi sao có những bộ phim ăn khách, thu về lượng lớn người hâm mộ mới. Từ đó, họ nhanh chóng vươn lên đứng đầu nhóm tiểu hoa đán 9X.

Theo Sina, con đường "hắc hồng" này là hệ quả của nền công nghiệp đề cao các thần tượng giải trí, coi trọng độ nổi tiếng của nghệ sĩ hơn cả tài năng. Nhiều diễn viên nổi danh bằng chiêu trò nhiều hơn bằng tác phẩm.

Tuy nhiên, dù "hắc hồng" là công thức thành công nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư hay Dương Mịch vẫn phải có những tác phẩm nổi tiếng ra mắt sau tranh cãi. Như vậy, người hâm mộ vẫn sẽ ủng hộ, cùng họ đi qua những khó khăn. Triệu Lộ Tư từng có khoảng thời gian bị mỉa mai trong năm 2020-2021, nhưng tới năm 2022, danh tiếng của cô tốt hơn sau thành công của phim Tinh hán xán lạn.

Nếu chỉ có chiêu trò mà không ghi dấu ấn trong diễn xuất sẽ giống như các nữ diễn viên Triệu Anh Tử, Mạnh Tử Nghĩa, mất cả danh tiếng và tình cảm của công chúng.