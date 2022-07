Ít ai biết đằng sau thành công của sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới là sự đóng góp của một vị nữ giám đốc kín tiếng.

Binance hiện là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới khi chiếm đến 2/3 tổng khối lượng giao dịch trong lĩnh vực tiền mã hóa ở mức 34,1 nghìn tỷ giao dịch trong năm 2021.

Khi nói về sự thành công của Binance, mọi người thường nhắc đến nhà sáng lập kiêm CEO, Changpeng Zhao. Tuy nhiên, Changpeng Zhao không phải là người duy nhất, tự tay gây dựng nên đế chế tiền mã hóa này.

Theo Fortune, sự thành công của Binance được gắn với quy trình marketing giúp nền tảng này được biết đến rộng rãi. Công lao ở đây gắn với một nhà đồng sáng lập kín tiếng. Một phần lý do cô không xuất hiện trên truyền thông là tiếng Anh kém.

Nhà đồng sáng lập kín tiếng

He Yi (36 tuổi) đang giữ chức Giám đốc Marketing (CMO) tại tập đoàn. Cô gặp CZ vào năm 2017, sau đó tham gia vào Binance với vai trò là nhà đồng sáng lập và CEO cho đến tận trước ngày chính thức thành lập nền tảng.

Chia sẻ với City AM, He Yi cho biết cô là người đã sáng tạo ra cái tên tiếng Trung của Binance với sự kết hợp giữa từ “tiền mã hóa” và “an toàn”. “Không ai có thể một mình chạm đến thành công. Do đó, tôi tin rằng CZ là đối tác tuyệt vời nhất của mình. Chúng tôi sẽ tạo nên một công ty hùng mạnh, thành công vươn ra toàn cầu”, nữ giám đốc khẳng định.

He Yi là một người thích thử thách bản thân với những điều mới lạ. Ảnh: Binance.

Theo Fortune, số tài sản bạc tỷ của CZ có được là nhờ nắm trong tay đến 90% cổ phần Binance. Tuy nhiên, ông không cho rằng mình giàu và nhận thức rõ số tiền của mình chỉ nằm vô hồn trên những mặt báo. “Đó là những con số không thực”, ông nói.

Tương tự CZ, He Yi cũng không tin vào những danh xưng hão như “tỷ phú” hay “gia tài tỷ đô” và cho rằng những con số này là sai sự thật. Nữ giám đốc từ chối tiết lộ về số cổ phần của mình nhưng theo ước tính của Binance, cô có thể trở thành triệu phú USD với số tài sản này.

Biên tập viên truyền hình trở thành giám đốc tại Binance

Sinh ra và lớn lên tại một huyện nhỏ ở Tứ Xuyên, He Yi là con gái của hai vợ chồng nhà giáo. Cô học đại học làng và làm nghề biên tập viên truyền hình suốt 3 năm tại đây. He Yi bắt đầu tham gia vào thị trường tiền mã hóa sớm từ năm 2014 với vai trò là nhà đồng sáng lập sàn OKCoin.

Với số cổ phần của mình tại Binance, He Yi hoàn toàn có thể ghi danh mình vào danh sách triệu phú trên thế giới. Ảnh: City AM.

“Tôi là một trong những người đầu tiên hoạt động trong cộng đồng blockchain”, cô nhớ lại. Sau đó, cô chuyển sang đầu quân cho công ty công nghệ Yixia Technology và gặp CZ lần đầu trong một hội nghị với vai trò là chuyên viên tư vấn.

“CZ là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rằng ông ấy hoàn toàn có khả năng biến những thứ công nghệ phức tạp thành những điều đơn giản mà ai cũng có thể hiểu”, He Yi nhớ lại.

Đến năm 2017, cô được CZ mời gia nhập Binance và đã đồng ý mà không cần nhận lương. Sau đó, thành công liên tục đến với Binance. Chỉ trong vòng 5 năm, công ty này đã trở thành một đế chế toàn cầu với 5.000 nhân viên và hơn 100 triệu người dùng.

“Tôi không bất ngờ về thành công này. Khi mới gia nhập, tôi đã xác định rằng đây chính là mục tiêu của mình”, He Yi khẳng định.

Hiện, công việc của nữ giám đốc tại Binance thay đổi thường xuyên nhưng chủ yếu tập trung vào marketing, chăm sóc khách hàng và quan hệ công chúng. Mặc dù làm việc nhiều với giới truyền thông, He Yi lại khá kín tiếng và ít khi tiết lộ về công việc của mình tại tập đoàn.

“Nguyên nhân, nói thật, là khả năng tiếng Anh của tôi. Tôi không muốn nói sai”, cô giải thích. Trong cuộc phỏng vấn với Fortune, Yi tiết lộ cô mới học tiếng Anh hơn một năm qua, và vẫn phải có trợ lý ngôn ngữ khi phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Nữ giám đốc cho rằng CZ nên là bộ mặt đại diện cho công ty, đồng thời khuyến khích ông tham gia phỏng vấn với báo giới và làm người phát ngôn toàn cầu cho Binance. “Ông ấy giữ vai trò là thủ lĩnh, một tay lèo lái tập đoàn”, He Yi nói.

Nói về He Yi, CZ cho hay ông đã có cơ hội hợp tác với Yi trước khi vào Binance. Khi đó, vị tỷ phú nói rằng ông bị ấn tượng bởi sự nhạy bén trong kinh doanh, tư duy chiến lược và sự kỹ tính, thận trọng của cô.

“He Yi là một trong những người chăm chỉ nhất mà tôi từng biết. Sự thành công của Binance ngày hôm nay chính là nhờ có cô ấy. Tôi tin rằng He Yi sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng tại Binance và đưa nền tảng tiếp tục phát triển trong tương lai”, CZ khẳng định.

8 năm thăng trầm cùng thị trường tiền mã hóa

Theo Fortune, vì đã theo đuổi ngành blockchain và thị trường tiền số trong một thời gian dài nên He Yi có lợi thế nhất định, đặc biệt trong bối cảnh lao dốc của tiền mã hóa gần đây. “Nếu đã tham gia vào thị trường này suốt 8 năm như tôi, bạn sẽ thấy mùa đông tiền mã hóa không khủng khiếp đến vậy”, nữ giám đốc chia sẻ.

Nữ giám đốc hoàn toàn tin tưởng CZ với vai trò là người đại diện của Binance. Ảnh: The Block.

Khi còn làm việc tại OKCoin, He Yi từng chứng kiến một “thị trường gấu” tương tự nhưng đã lèo lái công ty, giúp nó chiếm đến 60% thị phần ở Trung Quốc.

“Tôi tin rằng thị trường gấu là thời điểm tốt nhất để đầu tư vì khi đó các tay chơi ngắn hạn sẽ bỏ cuộc. Thị trường có khắc nghiệt thì những cá nhân xuất sắc mới có cơ hội lộ diện”, cô khẳng định.

Song, gần đây, He Yi đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động của Binance bên ngoài thị trường Trung Quốc theo kế hoạch mở rộng sàn giao dịch này tại Mỹ. Hiện cô sống ở Paris, là người đại diện pháp lý cho Binance ở châu Âu và quản lý một trụ sở ở đây.

Càng lộ diện trước công chúng với vai trò là nhà đồng sáng lập Binance, He Yi càng có những tham vọng lớn cho riêng mình. “Tôi biết mình hoàn toàn có thể thành công ở Trung Quốc nhưng tôi vẫn muốn thử sức với thị trường toàn cầu”, cô chia sẻ.