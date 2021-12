Nữ doanh nhân mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Tổng giá trị hóa đơn mà Bùi Hồng Thiện bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền Thiện hưởng lợi từ việc bán hóa đơn trái phép là 3,8 tỷ.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Lào Cai hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bùi Hồng Thiện (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hồng Thiện) cùng 4 bị can khác về tội Mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.

Theo kết luận điều tra, giữa năm 2020, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhóm mua bán hóa đơn trên địa bàn TP Lào Cai nên lập kế hoạch thu thập tài liệu để điều tra.

Ngày 9/12/2020, cơ quan an ninh bắt quả tang Nguyễn Tiến Duy nhận hoá đơn của Hoàng Thị Khánh Ly (cựu nhân viên Công ty Hồng Thiện) nên đưa về trụ sở công an.

Bị can Bùi Hồng Thiện. Ảnh: Thanh Tuấn.

Từ lời khai của những người liên quan, Công an Lào Cai khám xét trụ sở công ty và nơi ở của Bùi Hồng Thiện cùng các bị can. Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Theo cơ quan điều tra, sáng 9/12/2020, Nguyễn Tiến Duy gọi điện cho Lương Thị Huế (kế toán Công ty Hồng Thiện) để hỏi mua hóa đơn GTGT với tổng giá trị tiền hàng sau thuế là 125 triệu đồng.

Sau khi nghe Huế báo cáo, Thiện tính tiền phần trăm bán hóa đơn cho Duy là hơn 4 triệu đồng và đồng ý để cho kế toán thực hiện giao dịch với đối tác.

Ngoài vụ việc trên, từ năm 2010 đến khi bị bắt, Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thiện còn nhận làm dịch vụ kế toán, hạch toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho 58 công ty, hộ kinh doanh ở tỉnh Lào Cai.

Quá trình bị điều tra, Thiện thừa nhận hành vi mua lại một số công ty cũ, đồng thời thành lập nhiều công ty đa dạng ngành nghề kinh doanh để hợp thức hóa đơn GTGT đầu vào. Sau đó, bà ta xuất hóa đơn GTGT, bán lại cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp để thu lời.