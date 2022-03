Nữ DJ nghiện thẩm mỹ khi bị miệt thị ngoại hình

Jodie Weston (28 tuổi, Anh) nói rằng cô đã phải chịu nhiều đau đớn khi phẫu thuật thẩm mỹ, hối hận vì chỉnh sửa ngoại hình để làm vừa lòng người khác.

Jodie Weston, DJ và là influencer nổi tiếng người Anh, khiến nhiều người theo dõi ghen tỵ khi luôn khoe hình ảnh về cuộc sống như mơ trên mạng xã hội. Cô gái 28 tuổi có 135.000 người theo dõi trên Instagram.

Nhưng thực tế, cô đang che giấu những nỗi đau khủng khiếp sau nhiều năm bị miệt thị ngoại hình và bắt nạt trực tuyến. Jodie cho biết bản thân đã phải liên tục nhận những lời chế nhạo, bình luận hay tin nhắn ác ý sau khi tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế.

Bị chế giễu không ngừng về ngoại hình, nữ DJ đã dùng đến các phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn để thay đổi vóc dáng nhằm xây dựng lòng tự tin. Cô tiết lộ với The Sun đã chi khoảng 20.000 bảng Anh cho làm đẹp.

Với mức lương 1.360 bảng/tháng, số tiền làm đẹp còn nhiều hơn cả tiền thuê nhà và hóa đơn mua sắm cộng lại.

Jodie có gương mặt khác lạ sau khi thực hiện nhiều liệu pháp thẩm mỹ.

Bị chế giễu ngoại hình

Jodie kể rằng cô đã trở thành chủ đề cho những trò trêu chọc vào năm 2015, khi bắt đầu hành trình tham gia chương trình thực tế ở tuổi 22 trên "Fired by Mum & Dad". Mọi thứ trở nên đặc biệt tồi tệ vào năm 2018, khi xuất hiện trên "Rich Kids Go Skint".

Jodie xuất hiện trên chương trình, trong đó những đứa trẻ giàu có được nuông chiều hoán đổi lối sống xa hoa để tự kiếm tiền.

"Tôi bị ghét rất nhiều từ đó. Tôi đã nhận rất nhiều nhận xét về tính cách của mình, mọi người nói rằng tôi là một đứa trẻ hư hỏng và không có tài năng. Người ta bắt đầu quăng những lời lăng mạ về phía tôi".

Trong tiềm thức, sự chế giễu đã ảnh hưởng đến Jodie khá nhiều. Cô nói rằng nó giống như "một dòng điện ngầm", có sức ảnh hưởng lâu dài và nghiêm trọng tới tâm trí.

Jodie gặp vấn đề sức khỏe tâm thần sau khi bị bắt nạt trên mạng.

"Khi tham gia show Rich Kids Go Skint, cơ thể tôi hoàn toàn tự nhiên. Nhưng khi người ta cứ đánh giá về ngoại hình, tôi bắt đầu nghiên cứu cách để thay đổi đẹp hơn. Có lẽ tôi hơi bất an về bản thân. Nhưng nó (việc phẫu thuật - PV) đã làm mọi thứ tươi sáng hơn. Khi làm một lần, bạn sẽ muốn làm thêm, thêm nữa", cô nói với The Sun.

Jodie nói rằng mọi người sẽ gặp vấn đề nếu tiêm chất làm đầy. Cô cũng "nghiện" làm trắng răng. Trong khi miếng dán trắng răng chỉ được dùng trong vòng 10 ngày, cô đã dán nó mỗi ngày trong suốt một năm. Cuối cùng, răng cô trắng như bút xóa.

Nữ DJ hối hận khi thực hiện nhiều chỉnh sửa trên cơ thể để làm vừa lòng người khác.

"Tôi đã trải qua phương pháp nâng mông không phẫu thuật, nó thực sự đau. Dù không phẫu thuật, nó cũng gây ảnh hưởng đến cơ thể bạn. Tôi không thể di chuyển trong hai ngày, thật sự kinh khủng".

Nhưng Jodie không phải người duy nhất muốn thay đổi ngoại hình của mình để tự tin hơn. Theo cuộc khảo sát do The Harley Medical Group thực hiện vào tháng 1/2022, 46% phụ nữ đã xem xét phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình, và số nữ giới cảm thấy không hài lòng với ngoại hình của họ cao gấp đôi nam giới.

Là một infuencer, Jodie thường xuyên nhận được lời đề nghị làm thủ thuật thẩm mỹ miễn phí để quảng cáo, nhưng cô hối hận khi nhận lời vì chúng quá đau đớn.

"Tôi đã được mời đến Thổ Nhĩ Kỳ để làm phẫu thuật miễn phí. Mới hôm trước có người lạ còn nhắn tin mời tôi đến tiêm chất làm đầy miễn phí".

Thay đổi

Vào tháng 2/2019, Jodie bị tấn công tình dục khi đang trên đường đến hộp đêm ở Ilford, Đông London. Trải nghiệm đau lòng đã khiến cô mở tâm trí và suy nghĩ về thứ quan trọng thật sự trong cuộc sống.

"Nó đã thay đổi quan điểm của tôi về mọi thứ, tôi đã hủy lịch nâng ngực của mình ngay trong hôm đó. Tôi chỉ nghĩ 'Mình không muốn làm điều này nữa, mình có vấn đề gì chứ?'".

Cô gái 28 tuổi đã học được cách yêu thương bản thân, đối phó với những bình luận ác ý.

Jodie thừa nhận bản thân đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để làm hài lòng người khác, và cô khuyên mọi người nên suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn chỉnh sửa vẻ ngoài của mình bằng dao kéo.

Nữ DJ đã học cách đối phó với những "kền kền" chuyên bắt nạt, xỉa xói người khác trên mạng.

"Tôi xóa những bình luận khó chịu. Tôi dùng ứng dụng để viết ra những bực tức trong lòng, nhưng chỉ là trút ra đó chứ không bao giờ gửi đi. Những kẻ bắt nạt sẽ không hiểu được những gì nạn nhân phải trải qua. Mọi người chỉ biết những gì tôi đăng lên mạng, họ không thực sự biết tôi".

"Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống của chính mình, đừng xúc phạm bất kỳ ai vì bạn không biết họ đang vật lộn với những chuyện gì", Jodie bày tỏ.