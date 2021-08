Nữ diễn viên 'Thủy hử' qua đời vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo từ cảnh sát, xe chở Vu Nguyệt Tiên va chạm với 2 con lạc đà trên đường. Tai nạn khiến cô tử vong tại chỗ.

Ngày 9/8, Sina đưa tin nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên qua đời ở tuổi 50 sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Nội Mông (Trung Quốc).

Theo công bố từ cảnh sát, xe chở đoàn phim của Vu Nguyệt Tiên đã va chạm với hai con lạc đà trên đường vào 3h30 sáng 9/8. Vụ tai nạn khiến nữ nghệ sĩ tử vong tại chỗ, tài xế và những người khác bị thương.

Sự ra đi của Vu Nguyệt Tiên gây bàng hoàng. Ảnh: Sina.

Trên Sina, Vu Anh Kiệt, em trai Vu Nguyệt Tiên, chia sẻ gia đình bàng hoàng trước cái chết đột ngột của nữ nghệ sĩ. Vu Anh Kiệt cho biết đang chuẩn bị bay từ Bắc Kinh đến Nội Mông để nhận thi thể chị gái và nghe báo cáo từ cảnh sát về vụ tai nạn giao thông.

"Gia đình mới được cảnh sát thông báo về cái chết của chị ấy. Chúng tôi sẽ nói cụ thể sau khi nắm rõ tình hình ở Nội Mông", Vu Anh Kiệt cho biết.

Vu Nguyệt Tiên sinh năm 1971. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, là diễn viên tài năng của showbiz Hoa ngữ. Các tác phẩm nổi tiếng của Vu Nguyệt Tiên có thể kể đến Thủy hử, Thư kiếm ân cừu lục, Love Stories in the Countryside. Trong đó, vai diễn dài hơi của cô trong Love Stories in the Countryside qua 15 phần phim để lại dấu ấn khó quên với khán giả

Trên mạng xã hội, Chương Tử Di, Lưu Đức Hoa, Tân Chỉ Lôi, Tào Dĩnh, Kim Yến... có bài viết tri ân, gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ.