Nữ diễn viên 'The Glory' thích mặc phóng khoáng

Để thể hiện tính cách phóng khoáng của nhân vật Lee Sara, Kim Hieora tiết lộ cô không mặc áo ngực trong đa số cảnh quay.

Trong dịp trả lời phỏng vấn tạp chí Allure mới đây, Kim Hieora chia sẻ các câu chuyện hậu trường quá trình quay phim The Glory. Nữ diễn viên tiết lộ cô không mặc áo ngực trong hầu hết phân cảnh. Đó là cách để Hieora cảm nhận nhân vật của mình trọn vẹn nhất.

"Tôi thích cảm giác tự do của nhân vật Sara. Cô ấy hiếm khi mặc nội y. Hầu hết thời gian quay phim, tôi chỉ sử dụng miếng dán và ghi hình khi không mặc áo ngực", Kim Hieora bày tỏ.

Kim Hieora trong phim. Ảnh: Theqoo.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên trải lòng về vai diễn. Cô thủ vai Lee Sara, con gái của một mục sư. Cô gái này làm họa sĩ và thường xuất hiện trước đám đông với hình ảnh sang trọng, thanh lịch nhưng lại nghiện thuốc, lối sống bê bối.

Thời gian đầu, Kim Hieora bị bối rối, không xác định được nên diễn tả nhân vật như thế nào. Diễn viên 34 tuổi quyết định thể hiện vai diễn theo cách riêng, làm những gì bản thân muốn. Cô được đạo diễn khen ngợi trên phim trường.

Kim Hieora cho biết phần 2 tác phẩm sẽ hấp dẫn và mang lại niềm vui cho khán giả. Bộ phim giúp nữ diễn viên trở nên thân thiết hơn với các đồng nghiệp.

Hình ảnh khác lạ của Kim Hieora trên tạp chí. Ảnh: Allure.

Kim Hieora sinh năm 1989. Cô ra mắt năm 2009 khi tham gia vở nhạc kịch Jack the Killer. Vai diễn trong phim The Glory là bước ngoặt giúp tên tuổi nữ diễn viên phủ sóng mạnh mẽ hơn. The Glory kể câu chuyện về Moon Dong Eun (do Song Hye Kyo thủ vai), người đã dành thời gian dài lên kế hoạch trả thù dã man những người đã bắt nạt cô khi còn đi học.