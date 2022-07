Công ty quản lý cho biết Shion Nakamaru qua đời vì vấn đề sức khỏe. Đạo diễn Naofumi Higuchi tiết lộ nữ diễn viên âm thầm chống chọi bệnh tật suốt 5 năm qua.

Ngày 15/7, NHK đưa tin nữ diễn viên Shion Nakamaru qua đời ở tuổi 39. Nguyên nhân cái chết được công bố là bệnh tật, chi tiết cụ thể không được gia đình và công ty quản lý tiết lộ.

"Rất đau lòng khi phải thông báo Shion Nakamaru đã qua đời vào sáng 11/7. Cô ấy gặp vấn đề sức khỏe và không thể phục hồi", công ty chủ quản của diễn viên thông báo.

Theo NHK, tang lễ Shion Nakamaru được tổ chức kín đáo, đơn giản vào ngày 13/7.

Shion Nakamaru qua đời ở tuổi 39. Ảnh: NHK, Baidu.

Trên mạng xã hội, nghệ sĩ trong showbiz Nhật Bản bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương trước cái chết đột ngột của Shion Nakamaru.

Đạo diễn Naofumi Higuchi chia sẻ bị sốc vì tin tức. Ông cho biết nữ diễn viên chịu đựng bệnh tật suốt 5 năm qua. Trong thời gian điều trị, cô vẫn lạc quan làm việc, giữ kín bệnh tình với truyền thông và khán giả.

Shion Nakamaru sinh năm 1983. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha nữ diễn viên là tài tử nổi tiếng Shinsho Nakamaru. Shion Nakamaru gia nhập showbiz từ năm 9 tuổi.

Năm 2004, cô ra mắt với tư cách diễn viên. Các tác phẩm nổi bật của Shion Nakamaru gồm shin-D, Ultraman Nexus, Ultraman Saga, Tales of Terror from Tokyo and All Over Japan, Kamen Rider W, Vamp. Đầu năm nay, nữ diễn viên có phim điện ảnh Missing ra mắt. Đây là tác phẩm cuối cùng cô đóng vai nữ chính.

Năm 2018, Shion Nakamaru sang Trung Quốc tham gia bộ phim Đao tiêm của đạo diễn Cao Quần Thư, với vai trò khách mời đặc biệt.