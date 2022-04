Nữ diễn viên Park Ha Sun kể bị bắt nạt

Nữ diễn viên Park Ha Sun tiết lộ cô bị bắt nạt hồi đi học. Cô cho biết ký ức về khoảng thời gian này tồn tại rất lâu.

Ngày 26/4, Xports News đưa tin tại chương trình radio Park Ha Sun's Cinetown, nữ diễn viên Park Ha Sun tiết lộ cô từng bị bắt nạt thời đi học.

Khách mời tham dự chương trình ngày hôm đó gồm đạo diễn Kim Ji Hoon và nam diễn viên Chun Woo Hee của bộ phim I Want To Know Your Parents. Cả hai thảo luận về vấn đề bạo lực học đường.

Đạo diễn Kim miêu tả bạo lực học đường như "tai họa đối với tâm hồn". Ông nói: "Tâm hồn bị phá hủy không thể phục hồi theo thời gian. Thảm họa có thể được giải quyết khi chúng xảy ra, nhưng tâm hồn bị phá hủy thì không. Vì vậy, bạo lực học đường không nên xảy ra".

Lắng nghe chia sẻ của đạo diễn Kim, nữ diễn viên Park Ha Sun tỏ ra đồng cảm. "Việc phục hồi không hề dễ dàng", cô nhận xét. Cô đồng thời tiết lộ về hành vi bắt nạt bản thân từng trải qua.

Park Ha Sun từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Ảnh: Naver.

"Có những lần sách giáo khoa của tôi bị ném ra ngoài cửa sổ, hoặc bàn của tôi biến mất vào buổi sáng. Tôi cũng bị bắt nạt với phấn. Khi tôi không phản hồi gì, những kẻ gây sự mất hứng thú và bỏ cuộc ngay lập tức. Các ký ức đó tồn tại rất lâu", nữ diễn viên chia sẻ. Ha Sun cho biết khi theo dõi bộ phim I Want To Know Your Parents, cô nhớ về khoảng thời gian đó.

Lấy nội dung vở kịch Nhật Bản Oya no Kao ga Mitai, I Want To Know Your Parents kể về bức thư một học sinh lớp 8 để lại trước khi tự sát. Trong bức thư chỉ ra tên của những học sinh hãm hại cậu. Bộ phim miêu tả khía cạnh trần trụi, đen tối của các bậc cha mẹ khi họ cố gắng che đậy vụ việc, bao che cho con cái.

Park Ha Sun sinh năm 1987. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô gồm Gia đình là số 1, Dong Yi, Potato Star... Trước đây, nữ diễn viên từng khiến công chúng xôn xao khi cô tiết lộ mình lập di chúc ở tuổi 34 vì bị ám ảnh về tuổi già. Cô lo lắng tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào.