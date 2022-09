Nữ diễn viên nổi tiếng từ 'Extraordinary Attorney Woo'

Vai diễn Choi Soo Yeon trong bộ phim "Extraordinary Attorney Woo" giúp Ha Yoon Kyung nhận được sự chú ý từ khán giả và nhiều lời mời casting phim mới.

Theo Wikitree, nữ diễn viên Ha Yoon Kyung nhận được sự chú ý của khán giả cũng như nhiều lời mời đóng phim truyền hình sau vai diễn Choi Soo Yeon trong bộ phim Extraordinary Attorney Woo.

Ha Yoon Kyung ra mắt năm 2015 với vở kịch Ballad for Roxanne. Tới năm 2020, nữ diễn viên đảm nhiệm vai phụ trong dự án Hospital Playlist. Ha Yoon Kyung chia sẻ vai diễn Choi Soo Yeon trong Extraordinary Attorney Woo là vai diễn đầu tiên cô được nhận mà không cần casting.

"Mong ước lớn nhất của tôi là nhận được vai diễn mà không cần casting. Điều này thực sự rất khó khăn. Vài người mới nhanh chóng có được vai diễn mà không cần thử vai, nhưng đó chỉ là con số nhỏ", Ha Yoon Kyung trả lời phỏng vấn Wikitree.

Ha Yoon Kyung trong bộ phim Hospital Playlist. Ảnh: tvN.

"Tôi cần làm tròn công việc của mình. Tôi nghĩ các nhà làm phim khi nhìn thấy sự thể hiện tốt của tôi ở các tác phẩm trước sẽ chủ động liên lạc với tôi", nữ diễn viên nói thêm.

Extraordinary Attorney Woo là bộ phim về nữ luật sư mắc chứng tự kỷ Woo Young Woo (Park Eun Bin thủ vai). Trong phim, Choi Soo Yeon là bạn học cũ của Woo Young Woo, hiện cũng là đồng nghiệp của cô tại công ty luật Hanbada.

Nhân vật Choi Soo Yeon là người tốt bụng, ấm áp nhưng mạnh mẽ. Cô luôn bên cạnh bảo vệ nữ chính Woo Young Woo và được Young Woo đặt biệt danh "Nắng Xuân".

Ha Yoon Kyung trong vai diễn Choi Soo Yeon. Ảnh: Allkpop.

Ha Yoon Kyung cho biết cô đã suy nghĩ nhiều về nhân vật Choi Soo Yeon và chịu áp lực bởi biệt danh "Nắng Xuân".

"Tôi cảm thấy vai diễn này rất khó. Choi Soo Yeon có vẻ là người tốt, nhưng kịch bản không miêu tả kỹ. Vì vậy, tôi cố gắng trở thành một người tốt với phương châm 'Hãy sống trung thực' và đạo diễn nói rằng đó chính là Soo Yeon", Ha Yoon Kyung chia sẻ.

Ha Yoon Kyung đã chọn kiểu tóc búi để làm rõ sự chuyên nghiệp của Choi Soo Yeon. Yoon Kyung cho biết Soo Yeon cũng thích những bộ trang phục thời thượng như bao cô gái ở độ tuổi 20. Tuy nhiên, trong môi trường làm việc, cô cần những bộ đồ nghiêm túc.

Yoon Kyung nói: "Tôi muốn thể hiện sự chững chạc, chuyên nghiệp của một nữ luật sư".

Phần lớn khán giả theo dõi Extraordinary Attorney Woo không ủng hộ tuyến tình cảm của nhân vật Choi Soo Yeon và Kwon Min Woo (Joo Jong Hyuk thủ vai). Lý do là Kwon Min Woo đã nhiều lần gài bẫy Woo Young Woo. Ha Yoon Kyung cảm thấy biết ơn khán giả khi phản đối cặp đôi này vì điều đó thể hiện sự quan tâm của họ dành cho Soo Yeon.

Ha Yoon Kyung cho biết mục tiêu hiện tại của cô là trở thành diễn viên để lại nhiều ấn tượng cho khán giả: "Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thể để lại ấn tượng lâu dài cho khán giả. Để làm được điều đó, tôi phải trở thành một người sâu sắc. Tôi sẽ luôn cố gắng hết mình".

Theo Allkpop, Ha Yoon Kyung nhận được nhiều lời mời casting nhờ màn thể hiện ấn tượng trong phim Extraordinary Attorney Woo. Sắp tới, nữ diễn viên tham gia bộ phim truyền hình See You in My 19th Life, xoay quanh người phụ nữ có thể nhớ tất cả kiếp trước của mình.