Nữ diễn viên Nhật Bản bị tấn công trên phố

Karen Fukuhara - diễn viên của phim "Suicide Squad" và "The Boys" - bức xúc khi bị phân biệt chủng tộc trên đất Mỹ.

Theo Variety, ngày 16/3, Karen Fukuhara trong lúc đi bộ đến cửa hàng cà phê thì bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận, đánh mạnh vào đầu khiến mũ cô bay ra. Fukuhara cho biết đây là lần đầu cô bị tấn công và may mắn sức khỏe vẫn ổn.

Nữ diễn viên Suicide Squad chia sẻ trên Instagram: "Chúng tôi chưa từng giao tiếp bằng mắt với nhau trước đó, tôi cũng không làm điều gì khác thường với anh ta. Tôi ngạc nhiên vì bị gã này hành hung. Sau vài giây nhìn chằm chằm nhau, hắn ta đã hét vào mặt tôi rồi bỏ đi".

Ban đầu, Fukuhara định đáp trả nhưng cô nhận ra việc đó khá mạo hiểm. Cô nhẹ nhõm khi kẻ tấn công không mang theo vũ khí chết người. Fukuhara cho biết đang xem xét tham gia các lớp học tự vệ sau cú sốc này.

Karen Fukuhara được biết đến qua hai phim Suicide Squad và The Boys. Ảnh: Slash Film.

"Những gã này thỏa mãn điều gì khi đánh phụ nữ, người châu Á, người già?. Họ cần phải chịu trách nhiệm. Với tư cách là một cộng đồng, chúng ta hãy ngăn chặn những tội ác khủng khiếp như vậy", Fukuhara viết và sử dụng hashtag ##StopAsianHate trong bài đăng.

Karen Fukuhara sinh năm 1992, là diễn viên người Mỹ gốc Nhật Bản. Cô được biết đến qua vai diễn Kimiko Miyashiro trong phim The Boys và Katana ở Suicide Squad. Bên cạnh đó, cô còn lồng tiếng cho nhân vật Glimmer của loạt phim She-Ra and the Princesses of Power chiếu trên Netflix và Kipo trong Kipo and the Age of Wonderbeasts.

Theo Insider, vấn nạn tấn công người gốc Á gia tăng ở Mỹ trong những năm gần đây, đặc biệt nhiều kể từ giai đoạn dịch Covid-19 mới bùng phát. Đầu tháng 3, một người đàn ông ở New York bị buộc tội hành hung phụ nữ châu Á. Trước đó, giám đốc 35 tuổi tên Christina Yuna Lee bị đâm chết đã gây nên làn sóng phẫn nộ dữ dội.