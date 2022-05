Nữ diễn viên Mỹ qua đời ở tuổi 37

Sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, diễn viên Marnie Schulenburg trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17/5 tại New York (Mỹ).

People đưa tin nữ diễn viên Marnie Schulenburg qua đời ở tuổi 37 vào ngày 17/5 sau thời gian điều trị ung thư vú. Diễn viên Zack Robidas - chồng Schulenburg - thông báo tin buồn về sự ra đi của vợ.

"Marnie Schulenburg đã chống chọi kiên cường với căn bệnh ung thư kể từ ngày đầu phát hiện bệnh đến khi mất. Cô ấy là người lạc quan nhất mà tôi từng biết. Trong thời gian qua, vợ chồng tôi luôn nói về tương lai và tiếp tục bước đến phía trước", nam diễn viên chia sẻ.

Trên Industry Entertainment, Kyle Luke - quản lý của nữ diễn viên - cho biết những ngày cuối đời, sức khỏe của Marnie Schulenburg yếu. Cô bị bệnh viện trả về nhà và phải thở máy.

Marnie Schulenburg qua đời vì ung thư vú. Ảnh: Getty.

Marnie Schulenburg phát hiện mắc bệnh ung thư vú vào ngày 8/5/2020, 5 tháng sau khi con trai Coda chào đời.

Nữ diễn viên từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi không thể tin vào việc mình mắc ung thư vú. Tôi và chồng mình đã suy sụp khi nhận tin dữ. Tuy nhiên, chúng tôi chọn cách sống cùng căn bệnh và nỗ lực vượt qua nó".

Schulenburg sinh ra ở Cape Cod, Massachusetts (Mỹ). Cô từng tốt nghiệp ngành sân khấu tại Đại học DeSales ở Center Valley, Pennsylvania. Schulenburg bước vào con đường diễn xuất vào năm 2007 với vai diễn Alison.

Diễn viên được khán giả biết đến qua vở opera One Life to Live, Tainted Dreams. Ngoài ra, Schulenburg còn xuất hiện trong nhiều chương trình Fringe, Army Wives, Blue Bloods, Manhattan Love Story, Elementary, The Good Fight và Divorce.

Schulenburg vừa tham gia phim truyền hình City on the Hill, hợp tác cùng Kevin Bacon và Aldis Hodge, dự kiến phát sóng vào tháng 7.

Schulenburg kết hôn với nam diễn viên Zack Robidas vào 2013 sau một lần hợp tác chung trong phim truyền hình.