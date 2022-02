Nữ diễn viên mua bảo hiểm giá 450.000 USD cho đôi chân

Yura được biết đến là thành viên Girl's Day. Vài năm trở lại đây, cô được đánh giá là diễn viên tiềm năng của điện ảnh Hàn Quốc.

Theo SCMP, Yura - thành viên nhóm nhạc Girl's Day - nhận được sự chú ý của khán giả sau vai diễn Hye Rin trong Now, We are breaking up. Đa số người xem nhận định rằng sự xuất hiện của Yura góp phần làm nên thành công của bộ phim. Họ chờ đợi sự xuất hiện của cô ở phần tiếp theo của Now, We are breaking up.

Mới nhất, Yura nhận vai trong Forecasting love and Weather - bộ phim có sự tham gia của Park Min Young và Song Kang. Tại đây, Yura vào vai nhân viên dự báo thời tiết của một tờ báo.

Chia sẻ với Soompi, Yura cho biết: "Cũng như vô số người trẻ, họ mơ ước thành công và hy vọng có một cuộc sống ổn định nhưng lại gặp khó khăn khi phải đối mặt với thực tế mà họ không thể làm được điều đó. Tôi muốn thể hiện điều này vào vai diễn".

Yura là cựu thành viên nhóm nhạc Girl's Day (tên thật: Kim Ah Young). Ảnh: IGNV.

Tự tìm kiếm cơ hội cho bản thân

Yura sinh năm 1992 tai Ulsan (Hàn Quốc). Khi còn học tại trường nghệ thuật, Yura sớm quyết định sau này sẽ trở thành ca sĩ. Cô bắt đầu theo đuổi ước mơ từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, theo Soompi. Thời điểm đó, Yura đăng tải hình ảnh bản thân trên mạng xã hội Cyworld nhằm tìm kiếm công ty chủ quản cho riêng mình.

Khi ấy, Yura đã trở thành "ulzzang" - thuật ngữ chỉ những người có ngoại hình nổi bật được nhiều công ty giải trí để mắt tới.

Theo SCMP, Yura nhận được lời đề nghị hợp tác từ khoảng 60 công ty, bao gồm Dream T Entertainment - đơn vị giúp cô ra mắt trước khi tốt nghiệp trung học với vai trò là thành viên nhóm nhạc Girl's Day vào năm 2010.

Mua bảo hiểm cho đôi chân

Ngoài việc sở hữu gương mặt xinh đẹp, Yura có đôi chân dài nổi bật. Cô mua bảo hiểm cho đôi chân trị giá 450.000 USD vào thời điểm cô gia nhập Dream T Entertainment).

“Chân của Yura thực sự rất dài và không tì vết. Vì là một vũ công, Yura đã sớm đăng ký bảo hiểm để đề phòng có chuyện không hay xảy ra", đại diện Dream T Entertainment từng chia sẻ.

Yura được nhận xét là người có gu thời trang bắt mắt. Cô theo đuổi phong cách hiện đại, đơn giản nhưng vẫn quyến rũ. Chia sẻ với Legend, Yura cho hay cô thường tự thay đổi một vài chi tiết nhỏ trên bộ đồ để làm chúng độc đáo và mới lạ hơn. Nữ ca sĩ nhấn mạnh mỗi người cần chọn cho mình phong cách phù hợp, đó mới chính xác là thời trang.

Yura mua bảo hiểm cho đôi chân. Ảnh: Legend.

Muốn đóng phim hành động

Sau nhiều năm hoạt động dưới vai trò ca sĩ, năm 20 tuổi, Yura lần đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với vai diễn trong bộ phim truyền hình Trung Quốc Secret Angel. Sau đó, cô liên tục góp mặt trong nhiều sản phẩm khác như vai cô gái dễ thương trong phần ba của sitcom Reckless Family (2013), cô gái trẻ sôi nổi trong Be Arrogant (2014), giáo viên trong Hip Hop Teacher (2017), nữ diễn viên đang cố gắng đạt được danh tiếng bằng mọi giá trong Radio Romance (2018).

Yura luôn tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân. Điển hình như việc cô mong mỏi nhận được vai diễn trái với tính cách ngoài đời trong một bộ phim hành động. "Hầu hết vai diễn mà tôi từng tham gia đều là những vai người nổi tiếng, hoặc một người có nội tâm trong sáng. Tôi muốn thử sức ở những vai diễn hướng nội hơn hay một vai trong phim hành động cũng được", Yura chia sẻ với Legend.

Thần tượng của Yura là nhóm nhạc EXO. Cô từng đi tất in hình thần tượng, theo KPopping. Trước đó, Yura từng bày tỏ niềm vui mừng khi được hợp tác với Sehun trong Now, We are breaking up.

Yura thần tượng nhóm nhạc EXO. Ảnh: IGNV.

Hiện tại, đa số thành viên của Girl's Day đều đang theo đuổi sự nghiệp solo. Yura cho hay cô cảm thấy nhớ sân khấu, nhớ những ngày tháng tuổi trẻ khi là một ca sĩ. Cô từng mơ rằng được cùng đồng nghiệp cũ biểu diễn ở mọi nơi. "Sau cơn mơ, tôi thường nhắn tin cho những thành viên khác. Tôi kể cho họ nghe về mong mỏi của mình. Tôi cảm giác mọi thứ như mới diễn ra ngày hôm qua", Yura kể.

Tâm sự với KPop Herald, Yura cho hay cô và những thành viên cũ của Girl's Day vẫn đang tìm kiếm một bài hát phù hợp để cùng nhau trở lại. "Khi tìm được một sản phẩm phù hợp, chúng tôi vẫn sẵn sàng đứng trên sân khấu", cô nói.