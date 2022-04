Nữ diễn viên kết hôn với quản lý

Yeoreum kết hôn vào tháng 5 tại Seoul. Nữ diễn viên tâm sự chồng sắp cưới cho cô sức mạnh mỗi khi gặp khó khăn.

Ngày 21/4, tờ Newsis đưa tin ca sĩ Yeoreum (tên thật Yoo Na Gyeol, cựu thành viên nhóm Hello Venus) kết hôn vào tháng tới. Lễ cưới của cô dự kiến được tổ chức ngày 29/5 tại Seoul. Yeoreum và vị hôn phu gặp nhau với tư cách nghệ sĩ, người quản lý. Trong quá trình làm việc chung, họ nảy sinh tình cảm và trở thành người yêu. Sau đó, chồng của Yeoreum quyết định từ bỏ công việc quản lý và rời khỏi ngành giải trí.

Ngày 21/4, Yeoreum cũng chia sẻ ảnh cưới và cho biết chồng sắp cưới là người tâm lý, luôn ở bên động viên mỗi khi cô gặp khó khăn.

Hôn lễ của Yeoreum tổ chức vào tháng 5.

"Tôi sẽ kết hôn vào tháng 5 để dành phần đời còn lại với người ấy. Anh ấy là người cho tôi sức mạnh khi tôi gặp khó khăn, người đã khóc cùng tôi. Khi tôi buồn, anh ấy nói với tôi rằng trên đời chỉ còn lại hạnh phúc. Tôi sẽ sống hạnh phúc trong sự ủng hộ và chúc phúc của các bạn. Sau khi kết hôn, tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ để luôn để thể hiện khía cạnh vui vẻ và tốt đẹp”, Yeoreum chia sẻ về tin tức kết hôn.

Yeoreum là thành viên thứ hai của Hello Venus kết hôn, sau Lime (Chae Joo Hwa). Trong lễ cưới của Lime vào tháng 3, Yeoreum bắt được bó hoa của cô dâu.

Yeoreum sinh năm 1996, là em út của nhóm nhạc Kpop Hello Venus từ năm 2014. Nhóm nhạc được yêu mến với phong cách âm nhạc trẻ trung, dễ thương. Sau khi nhóm tan rã vào tháng 4/2019, Yeoreum chuyển sang làm diễn viên. Cô xuất hiện trong web drama To Be Continued (2015), The Little Mermaid: The Beginning (2020) và School Story - The Child Who W Don't Come (2020).