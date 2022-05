Nữ diễn viên Hàn Quốc bị phù nề, khó thở sau khi sinh con

Lee Ji Hye mắc bệnh tim và tình trạng sức khỏe của cô trở nên nghiêm trọng sau khi sinh con thứ 2 vào tháng 12/2021. Nữ diễn viên bị phù nề, khó thở.

Edaily đưa tin diễn viên kiêm ca sĩ Lee Ji Hye thú nhận mắc bệnh tim trong chương trình Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny lên sóng ngày 2/5 trên đài SBS. Trong chương trình, Lee Ji Hye cùng chồng là Moon Jae Wan tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nữ diễn viên cho biết sau khi sinh con thứ 2 cô bị phù nề và khó thở. Theo kết quả kiểm tra sức khỏe, bác sĩ chẩn đoán Lee Ji Hye bị suy giảm chức năng tim.

Bác sĩ chuyên khoa cho biết số lượng mạch máu của Lee Ji Hye là hơn 10.000, cao gấp đôi so với tiêu chuẩn. Theo bác sĩ, sau 3 tháng điều trị, tình trạng của Lee Ji Hye đã được cải thiện nhưng không thể khỏi bệnh.

Sức khỏe của Lee Ji Hye nghiêm trọng hơn sau khi cô sinh con.

Bác sĩ nói với Lee Ji Hye: “Bạn đã mắc bệnh tim trước khi mang thai. Các triệu chứng xuất hiện trong thời kỳ mang thai và sinh nở tiếp tục xuất hiện thì nhịp tim của bạn có thể tăng thêm”.

Khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, Lee Ji Hye rơi nước mắt nói: "Tôi nghĩ mình khỏe mạnh, nhưng tôi rất buồn vì đột nhiên mọi chuyện thành ra thế này. Tôi phải giữ gìn sức khỏe vì đã là mẹ của hai đứa con".

Cũng trong chương trình, Lee Ji Hye và Moon Jae Wan thú nhận họ đứng trước bờ vực ly hôn sau khi sinh con thứ 2 vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, họ đã có thời gian trò chuyện, lắng nghe nhau và thay đổi quyết định.

Lee Ji Hye sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Phát thanh Truyền hình Dong-A. Cô là MC, ca sĩ kiêm diễn viên. Ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc pop Sharp, Lee Ji Hye sau đó tham gia một số bộ phim, chương trình truyền hình như Mother Was Pretty, Free Doctor… Cô kết hôn với Moon Jae Wan từ tháng 9/2017.