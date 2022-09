Nữ diễn viên 'Fast and Furious' tưởng nhớ Paul Walker trong lễ cưới

Tại lễ cưới, Jordana Brewster chụp ảnh bên chiếc Acura Integra mà cô từng cầm lái cùng Paul Walker trong "The Fast and the Furious".

Theo Page Six, lễ cưới của Jordana Brewster và hôn phu Mason Morfit diễn ra ở Santa Barbara, California (Mỹ) ngày 3/9. Buổi lễ được tổ chức đơn giản, riêng tư, chỉ số ít người thân và bạn bè của cô dâu, chú rể tham dự. Brewster mặc váy đuôi cá phối ren, tươi cười rạng rỡ. Cô nắm tay Morfit bước vào lễ đường. Đôi vợ chồng chụp ảnh tình cảm trước loạt siêu xe đậu quanh khuôn viên. Jordana Brewster rạng rỡ trong lễ cưới với doanh nhân công nghệ Mason Morfit. Ảnh: Backgrid. Đặc biệt, chiếc Acura Integra GS-R màu xanh từng do Brewster cầm lái cùng Paul Walker trong bộ phim gốc The Fast and the Furious (2001), cũng xuất hiện trong dàn xế hộp đắt đỏ. Ảnh các diễn viên trong cảnh lái xe được đặt trên cửa sổ bên lái. Nguồn tin cho biết thông qua hình ảnh chiếc xe, Brewster muốn tưởng nhớ người anh, người đồng nghiệp quá cố. Con gái Walker là Meadow Walker cùng Vin Diesel và Ludacris nằm trong danh sách khách mời dự cưới. Riêng Diesel đến muộn lúc 17h vì phải giải quyết việc cá nhân. Chiếc Acura Integra GS-R từ loạt phim The Fast and the Furious xuất hiện trong lễ cưới của Jordana Brewster. Ảnh: Backgrid. Jordana Brewster và doanh nhân công nghệ Mason Morfit công khai hẹn hò vào tháng 7/2020, sau vài ngày cô ly hôn nhà sản xuất Andrew Form. Nữ diễn viên kể đã gặp Morfit ở San Francisco và họ yêu nhau từ đó. Brewster bày tỏ rằng họ không ngừng nghĩ về nhau. Từ ngày tìm hiểu Morfit, cuộc sống nữ diễn viên đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Bộ đôi gặp nhau hàng tuần, xây đắp tình cảm qua những buổi hò hẹn. Tháng 9/2021, Brewster xác nhận được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch biển. Jordana Brewster sinh năm 1980, cao 1,7 m, là người mẫu kiêm diễn viên có chỗ đứng riêng ở Hollywood. Với khán giả yêu dòng phim hành động, Brewster được nhớ đến qua vai diễn Mia Toretto - em gái Dominic Toretto (Vin Diesel), đồng thời là người yêu của Brian (Paul Walker) trong loạt phim Fast and Furious.