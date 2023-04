Nữ diễn viên có mức lương cao nhất Hàn Quốc

Osen đưa tin mức lương khi quay một tập phim mới của IU là 500 triệu won (khoảng 379.000 USD). Truyền thông Hàn Quốc nhận định cô là diễn viên nữ có thù lao cao nhất hiện nay.

Theo Osen, IU có cát-xê 500 won cho mỗi tập phim mới.

Ngày 6/4, tờ Osen đưa tin cát-xê một tập phim của IU tăng lên mức 500 triệu won (khoảng 379.000 USD ). Đây là số tiền nữ ca sĩ kiêm diễn viên nhận được khi nhận lời tham gia bộ phim I Was Fooled. Theo Osen, đây là cát-xê cao nhất từ ​​trước đến nay của nữ diễn viên Hàn Quốc.

Một nguồn tin thân cận nói với Osen thu nhập mỗi năm của IU là hơn 35 tỷ won (khoảng 26 triệu USD ). Mục tiêu năm nay của cô là hoàn thành bộ phim I Was Fooled đóng cùng Park Bo Gum.

I Was Fooled kể về cuộc sống đầy phiêu lưu của Ae Soon (do IU thủ vai) và Gwan Shik (do Park Bo Gum thủ vai). Họ sinh ra ở Jeju vào những năm 1950. Đây là tác phẩm tiếp theo của biên kịch Lim Sang Choon và đạo diễn Kim Won Seok. Là bộ phim cổ trang lấy bối cảnh ở đảo Jeju, chi phí sản xuất I Was Fooled được dự đoán vượt quá 60 tỷ won.

IU thành công trong cả lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc.

Về thù lao của IU và chi phí sản xuất, đại diện công ty Fan Entertainment nói với Osen: “Chúng tôi không thể tiết lộ vấn đề này bởi đó là điều khoản bí mật trong hợp đồng song phương".

Từ trước đến nay, Jun Ji Hyun và Song Hye Kyo thường được biết là những nữ diễn viên có thù lao cao nhất Hàn Quốc. Theo tin tức ngày 12/3 của Munhwa Ilbo, Song Hye Kyo thu về 200 triệu won (tương đương 163.000 USD ) khi đóng một tập của The Glory. Do đó, thông tin IU nhận cát-xê gấp đôi Song Hye Kyo đang gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, trao đổi với Sports Chosun vào chiều 6/4, đại diện công ty sản xuất phim cho biết thông tin IU nhận 500 triệu won cho một tập phim I Was Fooled là vô căn cứ.

IU được mệnh danh “em gái quốc dân” tại Hàn Quốc. Cô không chỉ thành công với vai trò ca sĩ và nhận vô số giải thưởng âm nhạc mà còn nổi bật ở mảng diễn xuất. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 nổi tiếng với giọng hát nội lực, ngọt ngào.

Từ thành công của mảng âm nhạc, cô dần lấn sân diễn xuất qua nhiều phim truyền hình nổi tiếng như You're the best! Lee Soon Shin, Pretty Man, Hậu trường giải trí, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Ông chú của tôi, Persona và Khách sạn ma quái. Gần đây, IU tham gia phim Broker và có cơ hội xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes.

Vừa qua, IU xác nhận hẹn hò Lee Jong Suk.