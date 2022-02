Nữ diễn viên bị rạn hộp sọ sau tai nạn sân khấu

Heather McDonald phải hủy bỏ các buổi diễn sau tai nạn nghiêm trọng. Cô hứa sớm tái ngộ khán giả.

Fox News đưa tin ngày 6/2, khi đang diễn trong chương trình hài kịch ở Arizona (Mỹ), sao hài Heather McDonald bất ngờ ngất xỉu, bị đập đầu xuống sân khấu. Cô được y tá sơ cứu trước khi nhập viện trong tình trạng rạn hộp sọ.

Trả lời NBC, đại diện McDonald nói cô có thể đã bất tỉnh vì mất nước. Nữ diễn viên được làm loạt xét nghiệm, bao gồm cả chụp CT. Cô cũng được xét nghiệm Covid-19 và cho ra kết quả âm tính. McDonald hiện thấy đau đầu, mệt mỏi.

Quản lý của McDonald khẳng định cô không sử dụng rượu hay loại thức uống có cồn nào trước hoặc trong buổi biểu diễn.

Heather McDonald trong show hài ở Tempe, Arizona vào ngày 6/2. Ảnh: Page Six.

Từ bệnh viện, McDonald chia sẻ: "Tôi đang ở phòng cấp cứu. Trông tôi lúc này chẳng hay ho chút nào, thành thật xin lỗi mọi người. Vào buổi biểu diễn hôm đó, tôi đã làm một trò đùa và cảm thấy rất chóng mặt".

"Hãy nhìn vào mắt tôi", cô nói và chỉ vùng mắt thâm tím bị sưng. "Chúa ơi, tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Tôi sẽ sớm trở lại. Tôi chưa bao giờ ngất xỉu trong đời", nữ diễn viên nói thêm.

Trước đó, phóng viên TMZ cho biết McDonald kể chuyện cười liên quan đến vaccine Covid-19. Việc ngã xuống sàn ban đầu được cho là hành động bổ trợ cho mẩu chuyện cười của nữ diễn viên. Tuy nhiên ít phút sau, khán giả nhận ra cần đưa McDonald đi cấp cứu.

Với tình trạng hiện tại, McDonald phải hủy buổi diễn thứ hai. Cô cho biết sớm tái ngộ khán giả vào ngày gần nhất, khi đã khỏi bệnh.

Heather McDonald sinh năm 1970, là diễn viên hài và tác giả người Mỹ. Cô được biết đến nhiều nhất trong series Chelsea Lately của kênh Entertainment Television. Năm 2015, cô phát hành phim tài liệu hài Heather McDonald: I Don't Mean To Brag chiếu trên Netflix.