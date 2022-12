Nữ cổ động viên Argentina để ngực trần đối diện án phạt nặng

Sau cú sút quyết định của Gonzalo Montinel, máy quay hướng về phía cổ động viên Argentina đang cổ vũ rực lửa. Trong số đó có một người phụ nữ tóc vàng để ngực trần ăn mừng chiến thắng.

Trước khi giải đấu diễn ra, người hâm mộ được cảnh báo rằng họ phải tôn trọng các phong tục và điều luật nghiêm ngặt của Qatar nếu không muốn đối diện với các án phạt, cao nhất là bắt giam.

Cơ quan Du lịch Qatar tuyên bố: “Du khách (nam cũng như nữ) phải thể hiện sự tôn trọng đối với văn hoá địa phương bằng cách tránh ăn mặc hở hang quá mức ở nơi công cộng. Nam và nữ thường được khuyến nghị nên che kín vai và đầu gối”.

Ở Qatar, phụ nữ bị cấm mặc bất kỳ trang phục hở hang nào như quần áo bó sát và không được để lộ thân thể.

Phụ nữ không phải người Qatar không bắt buộc phải mặc abaya - chiếc áo choàng dài màu đen che phủ cơ thể gần như từ đầu đến chân. Tuy nhiên, khách du lịch phải đảm bảo che được ngực, lưng và vai. Phía dưới thì váy hoặc quần phải che được đầu gối.

Các nàng WAGs quyến rũ cũng được khuyên nên dùng khăn quàng cổ để che ngực.

Một người hâm mộ trên mạng xã hội nêu ý kiến về hình ảnh người phụ nữ để ngực trần: “Tôi đã phát hiện ra cô ấy, rất dũng cảm! Cô ấy sẽ bị bắt ở đó nếu cô ấy không cẩn thận”.

Người mẫu Croatia Ivana Knoll, 26 tuổi, được mệnh danh là “cổ động viên quyến rũ nhất” của World Cup cũng coi thường các quy định về trang phục hà khắc của quốc gia Hồi giáo này bằng cách mặc hàng loạt trang phục táo bạo bao gồm cả áo tắm và khẳng định cô không sợ bị bắt.

Sau chiến thắng ngoạn mục của ĐT Argentina trước ĐT Pháp đêm qua, người Argentina có những màn ăn mừng rực lửa. Cầu thủ ngôi sao Lionel Messi hôn chiếc cúp vàng danh giá, anh ấy cũng nhận được cái ôm từ người hâm mộ trung thành nhất, bà xã Antonela Roccuzzo.

Các nàng WAGS Argentina cũng tự hào chụp ảnh tự sướng và tái hợp với bạn trai, chồng trên sân để chia sẻ khoảnh khắc vinh quang.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019