Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' chưa từng yêu ở tuổi 32

Diễn viên Kim Tae Ri tiết lộ đến hiện tại, cô chưa có mối tình đầu. Vì thế, ngôi sao 32 tuổi ngưỡng mộ chuyện tình của Na Hee Do và Baek Yi Jin trong "Tuổi 25, tuổi 21".

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên Insight vào ngày 4/4, nữ chính Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, tuổi 21) chia sẻ ở tuổi 32, cô chưa từng yêu ai. Kim Tae Ri nói tính cách cô khô khan, thiếu sự lãng mạn. Điều đó được thể hiện qua những nhân vật trong các bộ phim truyền hình mà cô từng tham gia.

"Tôi chưa bao giờ yêu ai. Đến thời điểm này, tôi lo lắng vì không biết sẽ gặp được người mình thích và gắn bó trong suốt chặng đường còn lại", ngôi sao 32 tuổi chia sẻ.

Kim Tae Ri chia sẻ cô chưa từng có tình đầu ở tuổi 32. Ảnh: tvN.

Kim Tae Ri nói cô ghen tỵ với nhân vật Na Hee Do do cô thủ vai trong phim Twenty Five, Twenty One khi có mối tình đẹp với Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk).

"Tôi luôn ước mình gặp được một người như vậy trong cuộc đời. Nếu có may mắn đó, tôi sẽ nói với người ấy: 'Em muốn có được anh' như lời thoại của Na Hee Do dành cho Baek Yi Jin trong phim", Kim Tae Ri bày tỏ.

Ngôi sao sinh năm 1990 cho biết diễn xuất là đam mê, chất xúc tác trong cuộc sống của cô. Kim Tae Ri mong muốn có thể gắn bó lâu dài với công việc diễn viên.

"Có những khoảnh khắc khiến tôi thích thú khi diễn xuất. Tôi hạnh phúc đến mức muốn khóc vì sung sướng. Tôi không muốn mất đi những trải nghiệm này", diễn viên Twenty Five, Twenty One nói.

Tối 3/4, Twenty Five, Twenty One kết thúc với tỷ suất người xem là 11,5% (theo thống kê của Nielsen Korea). Theo Kim Tae Ri, sự hấp dẫn của phim đến từ cá tính của các nhân vật. Theo nữ diễn viên, tất cả nhân vật trong phim đều có sức hấp dẫn riêng thay vì hành động theo khuôn mẫu.

Nữ diễn viên tâm sự trong quá trình quay phim cô gặp nhiều rắc rối, căng thẳng nhưng đã nỗ lực vượt qua. Điều khiến cô áp lực nhất là sự cách biệt về tuổi tác so với nhân vật. Kim Tae Ri sinh năm 1990 nhưng đảm nhận vai học sinh trung học ở độ tuổi 18.

“Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã thấy rất áp lực. Tôi nghĩ mình cần chăm sóc da. Hee Do giống tôi về nhiều mặt, vì vậy tôi hiểu rõ những gì Hee Do nói và làm. Vì vậy, tôi hành động theo bản năng. Tuy nhiên, khi Hee Do thay đổi vì trải qua nhiều biến cố khác nhau, việc hành động chỉ theo bản năng trở nên khó khăn. Tôi đã học được tại sao việc phân tích nhân vật là cần thiết”, cô nói.