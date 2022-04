Nữ chính 'Squid Game' đóng MV của The Weeknd

Jung Ho Yeon xuất hiện trong "Out of Time" - sản phẩm âm nhạc mới nhất của The Weeknd phát hành ngày 5/4.

Vulture đưa tin ngày 5/4, The Weeknd ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Out of Time với sự góp mặt của diễn viên Jim Carrey và nữ chính Squid Game - Jung Ho Yeon. Jung Ho Yeon thu hút ngay từ những phân cảnh đầu tiên của MV trong bộ đầm đen gợi cảm, gương mặt cá tính. Trong Out of Time, cô đóng vai trò là người yêu của nhân vật chính. Chàng trai và cô gái cảm mến nhau trong lần đầu gặp gỡ ở thang máy rồi chính thức hẹn hò. Hai người có một đêm lãng mạn khi cùng nhau hát karoke ở nhiều địa điểm như quầy bar, sảnh khách sạn, thang máy... Jung Ho Yeon đóng MV của The Weeknd. "Nếu em không tin tưởng anh một chút, thì hãy quay lại ngay, cô gái / Hãy quay lại ngay / Hãy cho anh một cơ hội, một chút thôi, em yêu / Anh sẽ đối xử thật tốt với em / Và anh sẽ yêu em như lẽ ra anh phải yêu em mọi lúc..." là những lời ngọt ngào chàng trai trao cho cô gái. Đây là lần hợp tác đầu tiên của Jung Ho Yeon với The Weeknd. Trước đó, cô có cơ hội thử sức trong dự án truyền hình đầu tiên của Hollywood có tên Disclaimer, đóng cùng Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee... Trong phim, cô vào vai Kim, phụ nữ trẻ chăm chỉ, giàu tham vọng và có thừa liều lĩnh. Kim đang hy vọng tìm kiếm bước đột phá trong sự nghiệp nhờ công việc dưới trướng Ravenscroft (Cate Blanchett). Jung Ho Yeon nổi tiếng trên toàn cầu sau một đêm với vai diễn cô gái đến từ Triều Tiên Kang Sae Byuk trong phim Squid Game. Theo Forbes, Jung Ho Yeon trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc có số lượng người theo dõi cao nhất, vượt qua minh tinh hàng đầu Song Hye Kyo và người đẹp Lee Sung Kyung trên nền tảng mạng xã hội. Trả lời Teen Vogue về danh tiếng vượt ngoài mức trông đợi, Jung Ho Yeon nói: “Những gì tôi đang cố gắng làm là tập trung vào người gần gũi với mình nhất để không bị mất đi nền tảng cơ bản của cuộc sống, không bị cuốn đi theo dòng xoáy danh tiếng. Nhưng tôi cũng cảm thấy biết ơn những người đã làm ra bộ phim, cũng như khán giả dành sự yêu mến, ủng hộ tôi". Đạo diễn đang làm phim mới bạo lực hơn cả 'Squid Game' Hwang Dong Hyuk đang chuẩn bị cho dự án tiếp theo sau thành công của "Squid Game". Nam đạo diễn đánh giá đây là tác phẩm tạo ra sức ảnh hưởng lớn.