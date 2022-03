Nữ chính 'Hẹn hò chốn công sở' bị nhắc tên trong ngày Hyun Bin cưới

Khán giả phát hiện Kim Se Jeong, nữ diễn viên đóng vai chính trong bộ phim "Business Proposal", từng tham gia hát nhạc phim "Hạ cánh nơi anh".

Ngày 31/3, cặp sao Hyun Bin, Son Ye Jin tổ chức lễ cưới. "Đám cưới thế kỷ" của họ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Hyun Bin và Son Ye Jin đóng cặp trong bộ phim truyền hình Hạ cánh nơi anh phát sóng năm 2019. Hòa cùng không khí ngày trọng đại của cặp sao, người hâm mộ bắt đầu tìm nghe lại các ca khúc nhạc phim có trong Hạ cánh nơi anh.

Nhờ vậy, nhiều khán giả đã phát hiện ra mối liên hệ bất ngờ giữa Hyun Bin - Son Ye Jin và Kim Se Jeong, nữ chính của bộ phim truyền hình ăn khách đang lên sóng hiện nay Business Proposal.

Cụ thể, Se Jeong chính là nữ ca sĩ thể hiện ca khúc nhạc phim All Of My Days trong Hạ cánh nơi anh. All Of My Days là bản nhạc phim thứ 8 của tác phẩm. Lấy chủ đề tình yêu, ca khúc thuật lại nội dung câu chuyện mà một cô gái muốn tâm sự với người mình yêu.

Kim Se Jeong thể hiện ca khúc nhạc phim cho Hạ cánh nơi anh. Ảnh: Naver.

All Of My Days để lại ấn tượng sâu sắc cho người nghe nhờ sự kết hợp giữa giọng hát trầm buồn, cách thể hiện giàu cảm xúc của Se Jeong và giai điệu nhẹ nhàng, ca từ tình cảm. Bài hát thành công chạm đến trái tim khán giả bằng cách truyền tải trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc đau thương của hai nhân vật chính.

Nhiều khán giả cảm thấy thích thú trước mối liên hệ đặc biệt giữa Hạ cánh nơi anh và Kim Se Jeong. Thậm chí, người hâm mộ bày tỏ hy vọng cặp sao chính của Business Proposal có kết thúc "phim giả tình thật" đẹp như trong mơ giống Hyun Bin và Son Ye Jin.

Ngày 31/3, Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức đám cưới tại Aston House, khách sạn Grand Walkerhill, Gwangjin-gu, Seoul. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như Im Yoona, Jung Hae In, Ha Ji Won, Gong Hyo Jin... tới tham dự lễ cưới. Tài tử Jang Dong Gun đảm nhận vị trí chủ trì hôn lễ. Ca sĩ Gummy, Paul Kim, Kim Bum Soo tham gia hát chúc mừng cô dâu chú rể.