Nữ ca sĩ Yori rời nhóm Lip B

Sau khi Yori ra đi, Lip B tiếp tục hoạt động với ba thành viên là Annie, Liz và Rosy. Công ty cho biết họ đang chuẩn bị dự án cá nhân.

Ngày 17/3, đại diện công ty quản lý của nhóm nhạc Lip B xác nhận với Zing thành viên Yori rời nhóm.

Công ty thông báo: “Thành viên Yori vừa chấm dứt hợp đồng ca sĩ độc quyền để tập trung cho việc kinh doanh cá nhân. Cảm ơn Yori đã là thành viên tuyệt vời của Lip B. Chúc Yori vững bước và thành công trên con đường sắp tới. Công ty luôn tôn trọng những đóng góp và quyết định của bạn”.

Công ty của Ông Cao Thắng cho biết Lip B sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình ba thành viên Annie, Liz và Rosy. Họ chuẩn bị ra mắt những kế hoạch cá nhân trong thời gian sớm nhất.

Yori rời nhóm sau 5 năm hoạt động.

Yori tên thật là Lê Võ Huỳnh Nga, sinh năm 1995, đảm nhận vai trò hát chính trong nhóm. Nữ ca sĩ thông thạo tiếng Nhật và từng ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo tại Nhật Bản với mini album Love You Want You. Yori cũng lấn sân phim ảnh. Cô tham gia bộ phim Người đẹp mọt sách do Việt Nam và Thái Lan hợp tác sản xuất, dự kiến ra mắt năm 2021.

Lip B chính thức ra mắt năm 2016 với ca khúc Love You Want You. Năm 2018, thành viên Na Whan thông báo rời nhóm để trở về Hàn Quốc học tập. Một năm sau, Lip B tiếp tục thay đổi thành viên bởi sự rời đi của rapper Mei. Sau đó, Liz và Rosy được thêm vào và hoàn thiện đội hình của Lip B.

Được công ty của Ông Cao Thắng đào tạo theo mô hình Hàn Quốc, Lip B có ngoại hình đồng đều, kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo tốt. Tuy nhiên, nhóm chưa nổi tiếng sau nhiều năm hoạt động.