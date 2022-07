Nữ ca sĩ Trung Quốc có đĩa đơn bán chạy nhất thế giới

Tia Ray là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc có mặt trên bảng xếp hạng IFPI’s Global Singles, cùng Drake, Ed Sheeran và Maroon 5.

Ngày 26/7, SCMP đưa tin Tia Ray là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên có đĩa đơn bán chạy nhất thế giới. Cô phát hành tổng cộng 4 sản phẩm âm nhạc, trong đó đĩa đơn Be Apart vào top 7 đĩa đơn bán chạy nhất thế giới năm 2018.

Theo dữ liệu công bố vào năm 2019 của Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI), Be Apart bán được 10,9 triệu bản và có hơn 4 tỷ lượt nghe trực tuyến trên toàn cầu. Tia Ray là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc có mặt trên bảng xếp hạng IFPI’s Global Singles, cùng Drake, Ed Sheeran và Maroon 5.

Tia Ray thành danh từ năm 2012. Ảnh: Sina.

Theo SCMP, Tia Ray 37 tuổi, là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc pop, rock và dân gian đương đại. Nữ nghệ sĩ cho biết theo đuổi đam mê ca hát vì thần tượng Mariah Carey. Năm 18 tuổi, cô từ Hồ Nam đến Bắc Kinh lập nghiệp. Tại đây, cô cùng Jay Dub thành lập ban nhạc KnutZ, chuyên cover bài hát đình đám của các danh ca nổi tiếng thế giới.

Năm 2012, tên tuổi Tia Ray được biết đến nhờ tham gia chương trình The Voice of China. Chất nhạc đương đại, vui nhộn khi cải biên các bài hát kinh điển như A Crescent Moon, At Last, Crazy và Red Dust nhận được sự yêu thích từ khán giả. Cô được nhận xét là làn gió mới của âm nhạc Trung Quốc. Đáng tiếc, Tia Ray dừng chân ở top 16.

Theo Sina, Tia Ray có lượng fan đông đảo ở Malaysia và Singapore. Nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu ở Mỹ cũng tìm đến nữ ca sĩ với lời mời hợp tác.

Năm 2021, Tia Ray phát hành album Once Upon A Moon. Sản phẩm âm nhạc của cô được hỗ trợ bởi giảng viên lịch sử âm nhạc phương Tây thuộc Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế Bắc Kinh. Người này là người hâm mộ của Tia Ray. Album giúp Tia vào đề cử Nữ ca sĩ xuất sắc, Album thu âm xuất sắc tại Lễ trao giải Giai điệu Vàng và vào danh sách tranh giải Grammy.