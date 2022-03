Nữ ca sĩ thay đổi biểu cảm 50.000 lần trong 52 giây

Ngoài Tsuki, Billlie gồm 6 thành viên khác là Moon Sua, Suhyeon, Haram, Sheon, Siyoon và Haruna. Billlie không có trưởng nhóm và họ chính thức ra mắt vào ngày 10/11/2021. GingaMingayo là bài hát chủ đề trong mini album thứ hai của nhóm mang tên The collective soul and unconscious: Chapter one. Ảnh: Mystic Story Entertainment.