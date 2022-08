Nữ ca sĩ Shuhua gục ngã trên sân khấu

Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, khi đang trình diễn tại Mexico, Shuhua đã ngồi khuỵu xuống sàn và được thành viên Yuqi đỡ vào cánh gà.

Người hâm mộ đã nhận ra cô không thể tiếp tục màn trình diễn và ngã khuỵu khi đang trình diễn ca khúc My Bag. Yuqi đã tới và đỡ cô rời sân khấu trong khi các thành viên khác hoàn thành bài hát.

Shuhua ngã khuỵu trên sân khấu khi nhóm đang trình diễn. Ảnh: Twitter.

Tuy nhiên, người hâm mộ thanh minh rằng Shuhua bị mệt do say độ cao. Mexico được biết đến có độ cao so với mực nước biển. Các thần tượng Kpop khác cũng gặp phải tình trạng mệt mỏi và thiếu năng lượng do sự thay đổi độ cao đáng kể khi đến Mexico.

Sau khi nghỉ ngơi, Shuhua đã trở lại sân khấu và tiếp tục chương trình.

Người hâm mộ Hàn Quốc bình luận: "Đừng lo lắng quá Neverlands! Chứng say độ cao phổ biến và nó ảnh hưởng đến rất nhiều người", "Đúng vậy, họ phải biểu diễn ngay sau khi hạ cánh mà không có thời gian để điều chỉnh với sự thay đổi độ cao", "Lịch trình lưu diễn quá dày đặc mà chỉ có một ngày nghỉ ngơi", "Hãy nghỉ ngơi thật tốt và đừng làm quá sức nhé các cô gái".

Shuhua là thành viên người Đài Loan của nhóm nhạc (G)I-DLE. Cô gây chú ý với nhan sắc, vị trí visual của nhóm, nữ thần tượng lại bị nhận xét kém tài nhất nhóm. Theo Naver, người hâm mộ thất vọng với Shuhua không phải vì thái độ lười cải thiện bản thân, cô bị mất điểm trầm trọng vì loạt scandal vạ miệng.

Cô bị chê thiếu thân thiện khi nhiều lần phản bác gay gắt bình luận của người hâm mộ, thậm chí vô ý với cả thành viên cùng nhóm.