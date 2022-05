Nữ ca sĩ Nhật Bản khiến fan sốc khi chuyển hướng đóng phim 18+

Tờ "Nifty" cho biết việc Rikako Inoue chuyển hướng đóng phim 18+ đang khiến người hâm mộ tranh luận. Nhiều khán giả tiếc nuối vì cô là ca sĩ tài năng, nhận nhiều giải thưởng.

Tờ Nifty đưa tin cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng Rikako Inoue bất ngờ thông báo chuyển sang đóng phim 18+ khiến khán giả bất ngờ. Theo Nifty, việc ca sĩ thần tượng trở thành diễn viên AV không hiếm tại Nhật Bản. Nhưng trường hợp của Rikako Inoue gây sốc hơn cả bởi cô là ca sĩ được tuyển chọn và đào tạo bài bản. Nhóm nhạc của cô cũng được giới chuyên môn ghi nhận và đoạt nhiều giải thưởng.

Thần tượng được đánh giá cao về sắc vóc, tài năng

Inoue Rikako sinh năm 1996, ra mắt cùng nhóm nhạc Fairy vào năm 2011. Fairy được thành lập bởi công ty quản lý tài năng Vision Factory (nay là Rising Production). Công ty này nổi tiếng với những nghệ sĩ thành công như Namie Amuro, MAX, DA PUMP và SPEED.

Concept của Fairy là "Nhóm nhạc tài năng đẳng cấp thế giới có thể cạnh tranh ở nước ngoài". Các thành viên được chọn từ 100 ứng viên đang theo học tại các trường dạy múa liên kết với Vision Factory, đến từ 13 khu vực của Nhật Bản. Cái tên Fairy có nghĩa các thành viên khi nhảy múa giống một nhóm tiên nữ đang bay lượn.

Họ chính thức ra mắt sau một năm đào tạo cùng nhau và phát hành hai ca khúc More Kiss, Song for You vào ngày 21/9/2011. Khi đó, 7 thành viên có độ tuổi trung bình là 13,1. Tại lễ trao giải Kỷ lục Nhật Bản lần thứ 53, được tổ chức ngày 30/12/2011, Fairies được vinh danh Nghệ sĩ mới xuất sắc. Họ đánh bại 2NE1 và Super Girls. Vào thời điểm nhận giải thưởng, độ tuổi trung bình của Fairy là 13,6. Họ lập kỷ lục nhóm nhạc có độ tuổi nhỏ nhất giành giải thưởng này.

Inoue Rikako dùng MV mới để thông báo việc chuyển hướng đóng phim 18+.

Cùng năm đó, nhóm giành chiến thắng ở hạng mục nghệ sĩ mới tại Giải thưởng thu âm Nhật Bản, Giải thưởng Japan Cable. Những năm sau đó, Fairy hoạt động chăm chỉ và phát hành nhiều ca khúc như Mr.Platonic, Metropolis, Crossroad… Các sản phẩm của nhóm đều được công chúng Nhật Bản đón nhận.

Theo Nifty, do được đào tạo, tuyển chọn kỹ lưỡng nên sắc vóc và khả năng vũ đạo, thanh nhạc của Fairy được đánh giá cao so với các nhóm nhạc thần tượng khác. Họ thậm chí được nhiều người hâm mộ gọi là "thánh nữ", Nifty cho biết.

Năm 2019, Inoue Rikako có thời gian gián đoạn hoạt động vì bị chấn thương ở tay. Cô đến vùng núi tuyết để ghi hình bộ phim truyền hình đầu tiên trong đời. Khi cảnh quay bắt đầu, Inoue Rikako trượt chân và ngã cầu thang. Nữ ca sĩ kể toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên tay phải khiến cổ tay gãy, chấn thương nặng và phải phẫu thuật. Inoue dừng hoạt động 3 tháng và không thể xuất hiện trong bộ phim cô mong ước.

Tuy nhiên, sau đó Inoue Rikako tham gia chương trình Fracture Life Theater Honebara và chia sẻ về cuộc sống sau khi bị chấn thương. Theo nữ ca sĩ, thời gian đó cô tập trung vào các sự kiện gặp gỡ fan. Đáng nói, các hoạt động đó giúp cô tăng gấp đôi lượng người hâm mộ so với trước đó.

Tháng 6/2020, Rising Production thông báo sau nhiều cuộc thảo luận, Rikako Inoue và hai thành viên khác Sora Nomoto, Mahiro Hayashida quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý. Fairy tạm dừng hoạt động và Rikako Inoue giải nghệ.

Thời điểm đó, nữ diễn viên 26 tuổi chia sẻ: “Tôi đi đến quyết định này vì tôi muốn đóng góp cho xã hội với vai trò mới. Tôi ra mắt khi đang học năm 3 của trường trung học cơ sở và đã có rất nhiều kinh nghiệm quý báu thông qua hoạt động giải trí trong suốt 9 năm qua. Tôi đã có những tiền bối, lãnh đạo, nhân viên, quản lý và thành viên tuyệt vời. Tôi biết ơn họ”.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2022, Rikako Inoue đổi nghệ danh thành Yotsuba Kominato và tái xuất ở ngành giải trí.

Thông báo của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ bất ngờ.

Gây tranh cãi khi chuyển hướng làm diễn viên người lớn

Vào thời điểm tái xuất, Rikako Inoue hoạt động tích cực, chẳng hạn chụp ảnh trên tạp chí hàng tuần và phát hành sản phẩm solo. Tuy nhiên, trong MV mới nhất phát hành ngày 16/5, Rikako Inoue thông báo trở thành diễn viên AV. Thông báo này xuất hiện ở cuối MV với dòng chữ: “Tôi sẽ trở thành diễn viên AV”.

Nifty nhận định thông báo trên quá đột ngột và gây sốc đến nỗi người hâm mộ tranh cãi trên mạng xã hội.

"Đây là lý do bộ não của tôi bị phá hủy", "Thông báo cuối cùng là sao vậy? Tôi vẫn ủng hộ dù bạn quyết định thế nào, nhưng tôi muốn bạn giải thích lý do làm điều đó", "Cô ấy nghiêm túc ư, tôi đã hét lên ở nơi làm việc khi thấy thông báo này. Nó chỉ là một giấc mơ thôi đúng không. Tôi không thể tin được điều đó", Nifty trích bình luận của khán giả.

Trước những tranh cãi của khán giả, Rikako Inoue hiện dùng nghệ danh Yotsuba Kominato và xuất hiện trên chương trình podcast có tựa đề "Câu chuyện hơi phức tạp của Rikako Inoue". Tại đây, nữ thần tượng đã nói về bối cảnh và lý do cô trở thành diễn viên phim người lớn.

“Trong hai năm vắng bóng và rời khỏi các hoạt động giải trí, tôi sống một cuộc sống bình thường. Tôi vào một công ty với tư cách nhân viên văn phòng bình thường. Tôi đã chậm trễ trong việc nộp báo cáo và khóc trong giờ nghỉ trưa", nữ ca sĩ kể.

"Về lý do tôi quyết định nối lại các hoạt động giải trí như âm nhạc và chụp ảnh tạp chí, tôi đã tự hỏi liệu mình có nên làm điều đó nhiều lần. Và tôi nghĩ chỉ mình tôi mới có thể đưa ra quyết định. Điều duy nhất tôi có thể làm là thể hiện những gì bản thân tự tin nhất, cổ vũ ai đó và trở thành một phần trong cuộc sống của họ”, cô cho biết.

Rikako Inoue được đánh giá cao về tài năng.

Về việc trở thành diễn viên người lớn, Rikako Inoue giải thích cô tò mò và tôn trọng cảm giác đó.

"Tôi, Rikako Inoue, sẽ xuất hiện trong phim người lớn. Ban đầu, khi nghĩ về việc tiếp tục hoạt động ở ngành giải trí, tôi thường tập trung vào diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Nhưng đó là những gì tôi đã làm từ trước đến nay. Thành thật mà nói, tôi tự hỏi liệu cảm xúc của mình có khác biệt nếu tiếp tục làm những việc đó không. Tôi muốn một điều gì đó truyền đi cảm xúc và quyết tâm mạnh mẽ hơn", cô giải thích.

Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Tôi muốn thử thách bằng cách làm diễn viên AV một lần. Đó không phải một quyết định dễ dàng".

Trước đó, Rikako Inoue từng nhiều lần chụp hình bikini trên các tạp chí ảnh hàng tuần của Nhật Bản. Thậm chí, vào năm 2017, khi lần đầu chụp hình bikini, Rikako Inoue cho biết cô rất ngượng ngùng và không thoải mái. Thời điểm đó, Inoue chia sẻ cô muốn lắng nghe ý kiến của người hâm mộ rằng họ không muốn cô mặc áo tắm và giữ hình tượng trong sáng.

Do đó, việc Rikako Inoue đột ngột chuyển hướng làm diễn viên phim người lớn khó được người hâm mộ đồng tình. Sự việc vẫn gây tranh luận trên các trang mạng xã hội Nhật Bản.