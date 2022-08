Nữ ca sĩ ngã quỵ khi đang biểu diễn

Yeojin gặp vấn đề về hô hấp khi biểu diễn ở thành phố Mexico. Nữ ca sĩ đang dần hồi phục sức khỏe.

Ngày 31/8, Korea JoongAng Daily đưa tin thành viên Yeojin đang hồi phục sau khi ngã quỵ trong buổi biểu diễn của Loona tại thành phố Mexico. Sự kiện diễn ra ngày 28/8. Công ty quản lý của Loona là BlockBerry Creative cho biết Yeojin gặp vấn đề về hô hấp vì Mexico là thành phố ở trên cao.

"Cô ấy đã được các nhân viên y tế chăm sóc ngay sau khi sự việc xảy ra. Hiện, sức khỏe của cô ấy ổn định. Công ty sẽ ưu tiên sức khỏe của nghệ sĩ và hỗ trợ để Yeojin hồi phục nhanh chóng", BlockBerry Creative thông báo.

Trước đó, video ghi lại cảnh Yeojin gục ngã khi đang biểu diễn trong concert tại Mexico lan truyền trên mạng xã hội khiến khán giả lo lắng. Đây là concert nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn mang tên 2022 Loona 1st World Tour [Loona The World]. Chuyến lưu diễn khởi động ngày 1/8 tại Los Angeles và dừng chân tại 13 thành phố ở Bắc Mỹ.





Buổi biểu diễn của nhóm nhạc nữ tại Mexico là đêm nhạc cuối cùng trong chuyến lưu diễn. Nhóm nhạc nữ dự kiến đến châu Âu vào tháng 9 và biểu diễn tại các thành phố như Warsaw, Amsterdam, Frankfurt, Paris.

2022 Loona 1st World Tour [Loona The World] là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của Loona kể từ khi ra mắt vào năm 2018.

Loona ra mắt vào năm 2018 với sản phẩm âm nhạc mang tên [+ +]. Nhóm gồm các thành viên Haseul, Vivi, Yves, JinSoul, Kim Lip, Chuu, Heejin, Hyunjin, Go Won, Choerry, Olivia Hye và Yeojin. Nhóm được biết đến với các bản hit như Hi High (2018), Why Not? (2020) và PTT (Paint The Town) (2021). Sản phẩm mới nhất của nhóm nhạc là Flip That được phát hành vào tháng 6.