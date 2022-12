Nữ ca sĩ liên tục gây tranh cãi

Shuhua nhiều lần bị chê bất tài, hát nhảy kém. Nữ ca sĩ nhóm (G)I-DLE còn có những phát ngôn gây tranh cãi.

Shuhua liên tục là chủ đề gây tranh cãi. Ảnh: Joynews24.

Nhóm nhạc (G)I-DLE và đặc biệt 2 thành viên Minnie, Shuhua đang trở thành tâm điểm gây tranh cãi tại Hàn Quốc. Bài đăng liên quan đến lễ trao giải Melon Music Awards diễn ra tối 26/11 một lần nữa đẩy Shuhua ra “đầu sóng ngọn gió”. Trong khi Minnie có bài viết được cho là đá đểu Melon Music Awards (MMA), Shuhua lại gây tranh cãi vì quá tự tin.

Cụ thể trong tin nhắn với người hâm mộ, Shuhua tuyên bố cô không lo lắng về việc (G)I-DLE giành giải Daesang (hạng mục quan trọng nhất trong các lễ trao giải Hàn Quốc) vì việc đó là lẽ tất nhiên. Tuy nhiên, trong lễ trao giải MMA, nhóm chiến thắng Daesang lại là IVE với ca khúc Love Dive. Việc Shuhua bị khán giả mỉa mai xuất phát từ kỹ năng thường bị chê yếu kém của cô.

Đến giờ, sự tồn tại của một thần tượng như Shuhua tại thị trường vốn được cho là rất khốc liệt như Kpop vẫn gây thắc mắc.

"Bình hoa di động"

Thời gian gần đây, em út Shuhua của (G)I-DLE thường xuyên trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng Shuhua lại bị đặt dấu hỏi về tài năng. Nữ idol thường mắc lỗi sân khấu, giọng hát yếu hay ra mắt gần 3 năm nhưng tiếng Hàn vẫn chưa tiến bộ... Cũng bởi giọng hát và phát âm kém, Shuhua thường chỉ hát vài giây hoặc những đoạn không rõ lời, vô nghĩa trong các bài hát của (G)I-DLE.

Trong bài hát Hwaa, đoạn hát của Shuhua thậm chí chỉ dài 4 giây. Điều này từng khiến fan của Shuhua phẫn nộ cho rằng thần tượng bị đối xử bất công. Tuy nhiên, không ít khán giả chỉ ra cách phân chia đoạn hát kể trên hợp lý. Lý do là Shuhua phát âm tiếng Hàn chưa tốt và giọng hát cũng yếu ớt.

Trong một lần livestream và cover những bài hát nổi tiếng như I Don’t Know (Apink), Breathe của Lee Hi, 11:11 của Taeyeon... Shuhua thậm chí bị chê thảm họa vì giọng hát quá yếu, hát không đúng nhạc.

Sau khi Soojin rời nhóm, (G)I-DLE trở lại với ca khúc Tomboy và Nxde. Đoạn hát của Shuhua tăng lên đáng kể. Người hâm mộ khen ngợi nữ thần tượng ngày càng tiến bộ về kỹ năng. Tuy nhiên, chưa kịp khen ngợi bao lâu, khán giả đã chứng kiến cảnh Shuhua hát chênh phô.

Khi giành chiến thắng ở chương trình Show Champion lên sóng ngày 26/10, các thành viên hát live bài Nxde. Khi không còn sự hỗ trợ của playback, Shuhua lộ rõ giọng hát yếu ớt, lệch tông, liên tục hụt hơi ngay cả ở câu hát ngắn ngủi. Bài viết về giọng hát của Shuhua sau đó được đăng trên diễn đàn Theqoo. Tác giả bài đăng thậm chí gọi giọng hát của Shuhua là “huyền thoại” nhưng theo hướng tiêu cực.

Không chỉ giọng hát, vũ đạo của Shuhua cũng nhiều lần bị chỉ trích. Khi cover I Don't Know của Apink cùng Arin (Oh My Girl), Jang Wonyoung (IVE) và Yuna (ITZY), Shuhua mắc nhiều lỗi. Cô nhảy lóng ngóng, chậm nhịp và sai động tác so với các đồng nghiệp.

Ngoại hình và biểu cảm khi biểu diễn là điểm nổi bật của Shuhua. Ảnh: Cube Entertainment.

Bị chỉ trích về cả kỹ năng lẫn thái độ

Trở lại bài viết liên quan đến MMA của Shuhua. Lý do khiến khán giả càng tức giận là bài viết đến từ một thần tượng yếu kém về kỹ năng như thành viên nhóm (G)I-DLE. Khán giả cho rằng sự việc không đáng tranh cãi nếu bài viết đến từ Soyeon (thành viên tài năng nhất (G)I-DLE). Trong khi đó, Shuhua liên tục bị chê bai về giọng hát, vũ đạo. Do đó, việc cô tự tin sẽ thắng giải Daesang càng khiến khán giả không hài lòng.

Trước bài viết liên quan đến Melon Music Awards, Shuhua đã nhiều lần bị chỉ trích về thái độ.

Trong một lần phát trực tiếp, nữ thần tượng phàn nàn cô không nhận được nhiều tim từ người hâm mộ. Khi thành viên cùng nhóm là Yuqi nói fan đã quá mệt mỏi khi phải tương tác và thả tim nhiều lần, Shuhua đáp: “Thì sao? Tay em cũng đang đau”. Khi fan góp ý Shuhua nên điều chỉnh tiếng nhạc để họ có thể nghe rõ giọng nữ thần tượng, cô đáp trả: “Bật âm lượng điện thoại lên đi, sao đòi hỏi nhiều vậy?”. Câu trả lời này khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Số đông khán giả cho rằng Shuhua bất lịch sự với chính những người yêu mến, ủng hộ cô.

“Tôi muốn tham gia fandom của (G)I-DLE, nhưng tôi phải suy nghĩ lại. Tôi có quá nhạy cảm không? Cô ấy thậm chí không thể nói lời ngọt ngào mà toàn thẳng tay tát vào mặt người hâm mộ”, “Shuhua hét lên mỗi khi cô ấy xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp”, “Shuhua luôn rất để tâm đến việc buổi phát sóng trực tiếp của cô ấy được bao nhiêu tim. Vì thế cô ấy thường xuyên giao cho fan nhiệm vụ mỗi phút phải thả được bao nhiêu tim. Tôi bị sốc vì việc”, khán giả bình luận.

Mới đây, người đẹp đến từ Đài Loan lại một lần nữa khiến dân mạng tranh cãi. Khi một người hâm mộ cho biết sắp kết hôn và hy vọng nhận được lời chúc từ em út nhóm (G)I-DLE, Shuhua đáp: “Vậy chúc bạn đừng ly hôn quá sớm nhé". Câu trả lời của Shuhua khiến fan bối rối và phải hỏi lại: “Gì cơ?”.

Shuhua từng cho biết cô không thích mặc đồ hở, trang điểm và nhuộm tóc. Trong lần quảng bá gần nhất của (G)I-DLE với ca khúc Nxde, nữ ca sĩ lần đầu đổi màu tóc thay vì để đen đơn thuần. Sự thay đổi của Shuhua khiến thành viên cùng nhóm thậm chí bật khóc vì xúc động.

Khán giả chỉ trích Shuhua kém duyên và EQ thấp. Họ tự hỏi một thần tượng chỉ có ngoại hình trong khi giọng hát, kỹ năng nhảy lẫn EQ quá kém và thậm chí không thích trang điểm như Shuhua tại sao được Cube Entertainment tuyển chọn và để cô ra mắt trong nhóm nhạc (G)I-DLE.