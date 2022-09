Nữ ca sĩ Hàn Quốc tổn thương vì những bình luận chỉ trích tuổi 14

Nữ ca sĩ Kim Seon You (CLASS:y) cho biết cô thường bị mọi người đánh giá dựa trên độ tuổi của mình. Các bình luận ác ý khiến cô tổn thương.

Nữ ca sĩ Seon You (CLASS:y).

Ngày 21/9, Newsen đưa tin nữ ca sĩ Kim Seon You (CLASS:y) xuất hiện trong tập 4 của chương trình The Second World do đài JTBC sản xuất. Tại đây, cô chia sẻ về cảm xúc thật của bản thân khi đọc phải bình luận ác ý.

Seon You bày tỏ: "Tôi cảm thấy như mình đang đánh mất bản thân trong lúc chạy theo tiêu chuẩn của mọi người. Những bình luận ghét bỏ khiến tôi rất đau đớn".

Tại thời điểm CLASS:y chính thức ra mắt, Seon You tròn 14 tuổi. Nữ ca sĩ cho biết vì cô còn trẻ, mọi người thường xuyên đánh giá cô dựa trên tuổi tác.

Seon You chia sẻ: "Mọi người chỉ trích rằng nếu tôi cứ giữ nguyên cách nói chuyện, tôi sẽ trông trẻ con. Tôi có thể đem lại cảm giác trẻ con vì vốn tôi còn trẻ, và tôi nghĩ tôi là kiểu người hành động đúng với tuổi của mình".

Nữ ca sĩ cho biết việc cố gắng thay đổi bản thân khiến cô có cảm giác như đang "đánh mất chính mình".

Trong cuộc phỏng vấn với đội ngũ sản xuất chương trình The Second World, Kim Seon You tâm sự: "Lúc đầu, những bình luận ác ý đem lại cảm giác kỳ lạ, nhưng từ một lúc nào đó, tôi bắt đầu bị tổn thương nên tôi không còn xem chúng nữa. Dù vậy, ngay cả khi tôi không nhìn vào chúng, chúng vẫn sẽ hiện lên".

Nữ ca sĩ thổ lộ cảm xúc thật: "Tôi không làm gì sai và tôi đang sống một cuộc sống tốt, vậy tại sao tôi phải nói ra những điều này?".

Seon You cho biết cô thường bị đánh giá dựa trên độ tuổi của bản thân. Ảnh: MBC.

Kim Seon You sinh năm 2008. Năm 2021, cô tham gia chương trình thực tế My Teenage Girl do đài MBC tổ chức và giành hạng hai chung cuộc.

Tháng 5/2022, Seon You ra mắt cùng nhóm nhạc chiến thắng CLASS:y. CLASS:y thường được biết đến như một trong những nhóm nhạc nhỏ tuổi nhất Kpop, với thành viên lớn nhất sinh năm 2001 và thành viên bé nhất sinh năm 2008.