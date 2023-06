Nữ ca sĩ Hàn Quốc bị phản ứng vì trang phục hớ hênh

Ngày 6/6, tờ Sports Donga có bài viết với tiêu đề: “Người hâm mộ phản đối việc Lee Mi Joo mặc hở quá mức”. Theo Sports Donga, ca sĩ Lee Mi Joo thể hiện phong cách thời trang táo bạo thông qua loạt ảnh được cô đăng cùng ngày trên trang cá nhân.

Trong bức ảnh, nữ ca sĩ mặc chiếc áo ống denim lộ vai và xương quai xanh. Tuy nhiên, mỗi khi cô tạo dáng, trang phục như rơi xuống khiến người hâm mộ lo lắng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, người hâm mộ đã để lại những bình luận tranh cãi xen lẫn lo lắng, chẳng hạn: “Hở hang quá” hay “Làm ơn hãy mặc cẩn thận hơn”. Trong khi đó, số khác khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của Lee Mi Joo.

Lee Mi Joo sinh năm 1994, bước chân vào ngành giải trí Hàn Quốc năm 2014 với tư cách thành viên của nhóm nhạc thần tượng Lovelyz. Nhóm phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng không thành công như mong đợi. Thay vào đó, Lee Mi Joo được chú ý nhờ tham gia các chương trình giải trí.

Nữ ca sĩ có tính cách hài hước, dí dỏm nên góp mặt trong hàng loạt chương trình khác nhau. Gần đây, cô phát hành album solo Movie Star với MV chủ đề cùng tên. MV có sự tham gia của nữ ca sĩ Lee Hyori.

