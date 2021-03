Nữ ca sĩ Hàn qua đời ở tuổi 28

Những vai diễn nổi bật của 'nữ thần đẹp nhất Kpop'

Ngoài Oh Yoon Hee của "Penthouse", Eugene còn sở hữu nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như "Save The Last Dance For Me", "One Mom, Three Dads", "Vua bánh mỳ"...