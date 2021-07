Nữ ca sĩ Hàn bị công ty quản lý điều đi bán dâm

CEO của công ty giải trí Hàn Quốc đã cố thuyết phục một người hâm mộ đầu tư 30 triệu won (khoảng 26.000 USD). Đổi lại, người này được ở một đêm với nữ ca sĩ thuộc công ty.

Ngày 29/7, Sports Chosun đưa tin CEO của một công ty giải trí (tạm gọi là A) đã cố tình điều nữ ca sĩ (tạm gọi là B) dưới trướng công ty mình bán dâm cho người hâm mộ (tạm gọi là C).

Cụ thể, C tiết lộ mình trở thành người hâm mộ của B sau khi xem cô livestream. Thấy vậy, nữ ca sĩ ngỏ lời với C rằng nếu anh tặng cô 10.000 bóng bay sao (vật phẩm trên nền tảng livestream, có thể quy đổi thành tiền), cô sẽ cho anh liên lạc riêng với mình.

Sau khi đồng ý, C nhận được thông tin liên lạc của B. Anh trở thành người quen của nữ ca sĩ B và giám đốc A.

Tuy nhiên, trong lần gặp mặt thứ hai, A đã đề nghị C đầu tư tiền vào công ty của mình với lý do "tình hình tài chính của công ty đang không ổn". A cũng đưa cho C xem sổ ngân hàng.

Khi C từ chối, vị CEO này tiết lộ nếu C chuyển cho công ty 30 triệu won (khoảng 26.000 USD ), anh sẽ được ở cùng nữ ca sĩ mà mình hâm mộ một đêm.

CEO đề nghị người hâm mộ trả 30 triệu won để đổi lấy một đêm ở cùng nữ ca sĩ. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

C lập tức từ chối. Anh chia sẻ: "Tôi không biết đây có phải hành vi môi giới mại dâm hay không, nhưng vấn đề ở đây là CEO này đã điều B đi bán dâm để giải quyết khó khăn tài chính của công ty". C tiết lộ anh sẽ liên lạc với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ B cho rằng tình huống này là không công bằng với cô. Ngoài ra, vị CEO quản lý nữ ca sĩ cũng khẳng định những điều C nói là không đúng sự thật. "Tôi đã liên lạc với luật sư để tiến hành khởi kiện. Chứng cứ đã được giao cho luật sư", A chia sẻ với Sports Chosun.