Nữ ca sĩ gây chú ý với vòng eo săn chắc

GOT the beat là nhóm nhỏ đầu tiên trong dự án Girls on Top (GOT) của công ty SM Entertainment. Trong dự án, các nghệ sĩ nữ của SM sẽ hợp tác thành lập nhóm nhỏ khác nhau. GOT the beat có sân khấu ra mắt tại concert của SM Entertainment diễn ra ngày 1/1. Ảnh: Marie Claire.