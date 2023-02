Nữ ca sĩ gây chú ý với vóc dáng đồng hồ cát

Hình ảnh của Dahyun tại tuần lễ thời trang đang khiến nữ ca sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội. Khán giả khen ngợi cô có vóc dáng đẹp với eo thon, hông rộng.

Dahyun khoe vóc dáng với trang phục có thiết kế gợi cảm. Ảnh: @dahhyunnee.

Ngày 16/2, tờ Wikitree đưa tin Dahyun khoe vẻ đẹp gợi cảm khi tham dự Tuần lễ Thời trang New York tại Mỹ. Nữ ca sĩ tham gia buổi giới thiệu bộ sưu tập F/W 2023 của thương hiệu Michael Kors. Ngoài Dahyun, Ellen Pompeo, Rachel Ziegler, Jane Krakowski, Leah Michelle, Kate Hudson và Katie Holmes cũng tham dự sự kiện này.

Đến sự kiện, nữ ca sĩ nhóm TWICE mặc chiếc váy đen cut-out gợi cảm của thương hiệu này. Dahyun được khen ngoại hình đẹp khi tạo dáng trong chiếc váy đen để lộ eo và vai trái. Thành viên nhóm TWICE thu hút sự chú ý với làn da trắng sáng và vóc dáng đẹp, eo thon gọn, hông rộng. Trước đó, Dahyun đã nhiều lần trở thành tâm điểm và được bàn tán nhờ thân hình đồng hồ cát.

“Dahyun - người để lộ vòng eo và bờ vai với thiết kế xẻ tà - tỏa sáng dưới ánh đèn flash. Cô khoe được thân hình nuột nà với trang phục hở hang táo bạo”, tờ MK Sports viết về nữ thần tượng sinh năm 1998.

Dahyun tại tuần lễ thời trang. Ảnh: SPLASH.

Nữ thần tượng cũng nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Nhiều bài viết và video của cô ở sự kiện nhận lượt tương tác lớn.

"Dahyun thật lộng lẫy trong chiếc váy đó", "Cô ấy đã trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán ở sự kiện đó", "Tôi thích kiểu dáng của chiếc váy. Cô ấy thật xinh đẹp", "Dahyun thu hút mọi sự chú ý. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy", khán giả bình luận về loạt hình mới của nữ ca sĩ.

Dahyun sinh năm 1998, ra mắt cùng nhóm nhạc TWICE vào năm 2015. Sau ca khúc Cheer Up nổi tiếng khắp Hàn Quốc và loạt hit TT, Likey, Signal… TWICE trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu. Tuy nhiên, trong những lần trở lại gần đây, TWICE không giữ vững phong độ. Thành tích của nhóm trên bảng xếp hạng âm nhạc không cao như trước.

Vừa qua, công ty quản lý JYP Entertainment xác nhận TWICE chuẩn bị phát hành sản phẩm mới. Trước thềm comeback ngày 10/3, TWICE quyên góp 200 triệu won cho trẻ em và những gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria bị ảnh hưởng bởi trận động đất.