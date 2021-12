Nữ ca sĩ được chú ý khi hát ở Rap Việt

“Quá trình ghi hình diễn ra nhanh và suôn sẻ vì đây là phần thi đầu tiên, mở màn cho team của Rhymastic. Không khí buổi ghi hình rất khác so với thời điểm tôi tham gia The Voice. Ở The Voice, tôi tham gia với tư các thí sinh, tâm lý ít nhiều cũng hồi hộp. Ở Rap Việt, với vai trò ca sĩ hỗ trợ, tôi phấn khích hơn. Hơn hết, các bạn rapper ngầu và thân thiện”, Vũ Phụng Tiên chia sẻ với Zing.