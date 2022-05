Nữ ca sĩ đang là xu hướng tại Kpop

My Daily đưa tin ngày 13/5, diễn đàn Theqoo chỉ ra 6 nữ thần tượng là xu hướng tại Kpop nửa đầu năm 2022. Họ liên tục được bàn tán trên các diễn đàn và thu hút lượt xem lớn. Người được đề cập đầu tiên là Winter - thành viên nhóm aespa. Trong đợt quảng bá Step Back cùng nhóm nhạc dự án của SM GOT the beat, Winter có fancam đạt 12 triệu lượt xem. Cô hiện là nữ ca sĩ có fancam đạt lượt xem cao nhất Kpop 2022.