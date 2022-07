Nữ ca sĩ Chu Lị Tĩnh qua đời ở tuổi 41

Chu Lị Tĩnh ra đi ngày 3/7 sau hai năm điều trị ung thư vú. Trước khi mất, cô được đánh giá là nghệ sĩ có tài của làng nhạc xứ Đài.

Ngày 5/7, ETtoday đưa tin nữ ca sĩ Chu Lị Tĩnh (Miu Chu) qua đời ở tuổi 41 sau 2 năm chống chọi với bệnh ung thư vú.

Công ty quản lý nghệ sĩ chia sẻ tin buồn với truyền thông: "Chu Lị Tĩnh, người luôn tươi cười và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người bằng âm nhạc, đã ra đi vào ngày 3/7. Cô ấy đã nỗ lực hết mình vì công việc và cuộc sống. Mất đi Lị Tĩnh là điều không ai mong muốn. Gia đình cô ấy hiện đau buồn và còn nhiều việc cần giải quyết, xin hãy cho họ không gian, thời gian".

Chu Lị Tĩnh là nữ ca sĩ tài năng của ngành giải trí Đài Loan. Ảnh: Sina.

Chu Lị Tĩnh được chẩn đoán mắc ung thư vú vào đầu năm 2020. Tháng 10/2021, cô rút khỏi giới nghệ thuật để nhập viện điều trị khi bệnh tình có dấu hiệu trở nặng. Theo Sohu, Chu Lị Tĩnh từ chối phẫu thuật cắt bỏ khối u. Cô điều trị bằng thuốc và phương pháp hóa - xạ trị.

Truyền thông Đài Loan cho biết Chu Lị Tĩnh giấu gia đình điều trị ung thư trong thời gian dài. Mẹ nữ ca sĩ qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo này vào năm 2016. Đây từng là cú sốc với gia đình Chu Lị Tĩnh. Vì vậy, cô không muốn một lần nữa trải qua nỗi đau chạy chữa cùng con.

Trong thời gian chiến đấu với bệnh ung thư, Chu Lị Tĩnh giữ tinh thần lạc quan. Cô sáng tác và thực hiện sản phẩm âm nhạc mới. Nữ ca sĩ cũng tham gia vào hoạt động phúc lợi cộng đồng dành cho bệnh nhân ung thư.

Chu Lị Tĩnh sinh năm 1981, tại Đài Loan. Cô là quán quân mùa 3 của show tìm kiếm thần tượng Super Idol. Các bài hát nổi tiếng của Chu Lị Tĩnh có thể kể đến Giọt nước mắt phản đối, Hành động nhỏ của em, Ten Million Times Tears, Power Of Existence, Kiss Me, My Little Life.