Nữ ca sĩ chi 5.000 USD mua bức tranh do tinh tinh vẽ

Khi tham dự triển lãm tại Mỹ, nữ ca sĩ Pink bất ngờ với tác phẩm nghệ thuật do tinh tinh thực hiện và quyết định mua.

Theo Page Six, khi tham dự Tuần lễ nghệ thuật Miami (Mỹ), giọng ca Just Give Me A Reason mua bức tranh trừu tượng do tinh tinh vẽ với giá 5.000 USD . Tác phẩm được thực hiện bởi 2 cá thể tinh tinh là Patty và Kramer.

Một thành viên trong ê-kíp tổ chức buổi triển lãm cho biết Pink cũng có niềm đam mê sưu tập các tác phẩm nghệ thuật. Nữ ca sĩ tỏ ra bất ngờ khi biết rằng loài tinh tinh sống hướng nội, coi hội họa như một liệu pháp chữa bệnh.

Tác phẩm Pink mua được đặt tên là “Nghệ thuật của Patty & Kramer”. Việc đấu giá các tác phẩm nghệ thuật góp phần hỗ trợ tài chính cho khu bảo tồn Save the Chimps (Mỹ). Nơi đây đang cung cấp môi trường sinh sống cho 226 cá thể tinh tinh được giải cứu từ các phòng thí nghiệm, nạn buôn bán động vật và ngành công nghiệp giải trí.

Pink bỏ ra 5.000 USD cho bức tranh trừu tượng được vẽ bởi tinh tinh. Ảnh: Page Six.

Bức tranh giọng ca Get The Party Started vừa mua được làm từ chất liệu màu acrylic trên khung toan vải canvas trắng. Tác phẩm gồm các dải màu xanh lam, trắng, hồng và đen thể hiện theo phong cách trừu tượng.

Cô gọi đây là “Kiệt tác của Patty và Kramer”. Bức tranh nằm trong số tác phẩm giới hạn, được mở bán sớm trong Tuần lễ nghệ thuật Miami.

Pink tên thật là Alecia Beth Moore (sinh năm 1979). Nữ ca sĩ từng giành 2 giải Grammy lần lượt vào năm 2002 và 2004. Cô sở hữu nhiều ca khúc từng lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 như Just Give Me A Reason, So What, Raise Your Glass.