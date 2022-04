Nữ ca sĩ bực bội vì đi hát nhiều năm không nổi tiếng

SeolA không thể trả lời khi ai đó hỏi nhóm WSJN có bài hát nổi tiếng nào không. Nữ ca sĩ bực bội vì mãi là thần tượng tầm trung.

Xports News đưa tin trong chương trình Queendom 2 của Mnet được phát sóng ngày 7/4, SeolA chia sẻ tâm trạng khi nhóm WSJN hoạt động nhiều năm nhưng chưa có ca khúc nổi tiếng. Trong vòng đầu tiên của Queendom 2, các thí sinh lựa chọn bài hát nổi tiếng nhất, đại diện cho nhóm nhạc của họ để biểu diễn.

Tuy nhiên, SeolA thừa nhận nhóm của cô chưa có bài hát nào đủ nổi tiếng để trở thành ca khúc đại diện. Do đó họ gặp khó khăn trong việc lựa chọn bài hát dự thi.

SeolA nói về việc WSJN không có bài hát nổi tiếng.

"Thành thật, đây không phải câu chuyện tôi muốn nói đến. Tôi không phải thần tượng tốt khi nói đến khía cạnh bài hát. Chúng tôi không có bài hát nào tiêu biểu hoặc giành được vị trí thứ nhất vài tuần liên tiếp trên chương trình âm nhạc. Chúng tôi vẫn chỉ là nhóm nhạc tầm trung nên tôi hơi bực bội", SeolA chia sẻ.

"Khi mọi người hỏi WSJN có bài hát nào nổi tiếng. Tôi không biết trả lời sao. Tôi thấy mình cần phá vỡ rào cản đó. Tôi coi Queendom 2 là một cơ hội", SeolA bày tỏ.

WJSN lận đận sau nhiều năm ra mắt.

SeolA (sinh năm 1994) ra mắt cùng nhóm nhạc WJSN (tên gọi khác Cosmic Girl) vào năm 2015. WJSN phát hành nhiều bài hát như Secret, Save Me, Save You, Dreams Come True… nhưng chưa được đông đảo công chúng biết tới. Gần đây, WJSN cùng Hyorin, VIVIZ, Brave Girls, Kep1er và Loona tham gia chương trình Queendom mùa 2. Các ca sĩ và nhóm nhạc cạnh tranh nhau qua các vòng để tìm ra người chiến thắng ở tập cuối cùng.

Ở mùa đầu tiên của chương trình, nhiều nhóm nhạc nữ, đặc biệt Oh My Girl được chú ý hơn và lội ngược dòng trên các bảng xếp hạng âm nhạc.