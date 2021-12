Nữ ca sĩ bỏ nghề làm huấn luyện viên yoga

Yuna từng là giọng ca chính của nhóm nhạc AOA. Cô chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý từ tháng 1 và chuyển sang làm huấn luyện viên yoga.

Ngày 19/12, Edaily đưa tin Yuna - cựu thành viên nhóm AOA - chia sẻ hình ảnh mới. Nữ ca sĩ cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và công việc của một huấn luyện viên yoga.

Nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh chụp cuộc sống hàng ngày và cho biết cô kiểm tra cân nặng, kiểm soát vóc dáng mỗi ngày. Nữ ca sĩ sinh năm 1992 dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân sau khi rời nhóm AOA và công ty quản lý cũ. Yuna hiện cao 1,63 kg, nặng 45 kg.

Cuộc sống hiện tại của Yuna.

Sau khi AOA nổ ra tranh cãi liên quan đến cựu thành viên Mina, Yuna gần như không hoạt động. Không bị đồng đội cũ tố cáo bắt nạt nhưng với tư cách thành viên trong nhóm, Yuna bị liên lụy và mất điểm trong mắt công chúng. Gần đây, Jimin và các thành viên AOA được minh oan.

Seo Yuna (sinh năm 1992) ra mắt cùng nhóm AOA vào năm 2012. Cô cũng hoạt động với tư cách diễn viên khi xuất hiện trong phim My Old Friend, Single Wife hay Big Feature House. Nữ ca sĩ còn tham gia sáng tác Becoming The Wind (nhạc phim Mr Sunshine) và That Star (Catch That Ghost) hay góp giọng trong ca khúc Heart Shaker (TWICE), Dalla Dalla (ITZY), Alright (APink) và Bad Boy (WJNS) với bí danh E.NA.

Tháng 1, công ty quản lý FNC Entertainment thông báo Yuna chấm dứt hợp đồng độc quyền và rời nhóm nhạc AOA. Kể từ đó Yuna tập trung cho công việc huấn luyện viên Yoga.

Cô cũng quay Vlog với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp. Qua đó, nữ ca sĩ giải đáp câu hỏi của khán giả, chia sẻ về cuộc sống và những khó khăn của giới thần tượng.