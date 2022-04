Nữ ca sĩ bị ngã cầu thang khi biểu diễn ở Coachella

Carly Rae Jepsen bị ngã xuống bậc thang do bước hụt chân khi đang diễn. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và hát tiếp.

Theo Insider, Carly Rae Jepsen là một trong những nghệ sĩ khách mời trình diễn tại đại nhạc hội Coachella đang được tổ chức ở Indio (bang California, Mỹ). Trong đêm mở màn 16/4, cô đã gặp phải sự cố.

Cụ thể, khi đang phiêu theo giai điệu bản hit Boy Problems (2015), Rae Jepsen đã bước hụt chân, ngã xuống bậc thang trên sân khấu. Nữ ca sĩ được vũ công dìu đứng dậy sau khi lỡ vài câu hát. Cô tiếp tục thể hiện nốt phần biểu diễn còn lại.

Carly Rae Jepsen diễn sung dù gặp sự cố ở Coachella. Ảnh: Coachella.

Khán giả Coachella đã cổ vũ nồng nhiệt cho giọng ca sinh năm 1985 khi trở lại sau thời gian vắng bóng. Trên Twitter, nhiều bình luận khen Jepsen vẫn giữ được cột hơi tốt khi hát live, khả năng vũ đạo linh hoạt nhưng thực tế không bắt mắt như trước.

Coachella là một trong những sự kiện âm nhạc hàng đầu, được đón đợi nhất nước Mỹ. Mùa lễ hội năm nay ngoài Carly Rae Jepsen còn có Justin Bieber, Billie Eilish, Big Sean, nhóm nhạc 2NE1... khuấy động sân khấu.

Nhiều người nổi tiếng đến hòa mình cùng lễ hội. Cánh phóng viên nhìn thấy Kendall Jenner, dàn thiên thần Victoria's Secret, Jared Leto, Leonardo DiCaprio đưa bạn gái đến thưởng thức show nhạc.

Carly Rae Jepsen sinh năm 1985, là ca sĩ nhạc pop người Canada từng rất nổi tiếng với bản hit Call Me Maybe. Ra mắt hồi năm 2011, Call Me Maybe đạt vị trí quán quân tại 18 quốc gia và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất vào năm 2012.

E.MO.TION - album phòng thu được nữ ca sĩ phát hành năm 2015 - được Popcrush cũng như giới phê bình đồng tình là album nhạc pop xuất sắc trên mọi phương diện. Đĩa nhạc mang âm hưởng synth-pop của những năm 1980 và đương đại này có những nét tinh tế đặc biệt và khó lẫn. Nhiều ca khúc trong album cũng thực sự xuất sắc như I Really Like You, Run Away With Me, All That...

Call Me Maybe là bản hit được yêu thích nhất của Carly Rae Jepsen. Ảnh: The Guardian.

Sau hai năm mất hút khỏi bản đồ âm nhạc, Rae Jepsen trở lại với ca khúc mới Western Wind được phát hành tuần trước. Theo Insider, album gần nhất của cô, Dedicated Side B, được xếp vào danh sách những album được yêu thích hàng đầu nước Mỹ.