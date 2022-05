Nữ ca sĩ 14 tuổi gây tranh cãi vì uống sữa bột để tăng chiều cao

Nữ ca sĩ Park Bo Eun (CLASS:y) cho biết cô hiện vẫn uống sữa bột trẻ em. Khán giả cho rằng hành động của nữ thần tượng 14 tuổi đem lại cảm giác kỳ quặc.

Ngày 14/5, Top Star News đưa tin nhóm nhạc CLASS:y phải đối mặt với phản ứng từ khán giả sau khi thành viên 14 tuổi Park Bo Eun tiết lộ cô uống sữa bột để tăng chiều cao.

Tại chương trình The Manager, nhóm nhạc nữ CLASS:y xuất hiện với tư cách khách mời.

Quản lý của nhóm, Jo Yi Hyun (cựu thành viên DIA), tự tay chuẩn bị bữa trưa ăn kiêng để giúp CLASS:y kiểm soát cân nặng trước khi nhóm ra mắt.

Cùng lúc đó, thành viên Park Bo Eun lấy từ trong cặp ra chai sữa bột. Trước phản ứng ngạc nhiên của mọi người có mặt tại trường quay, thành viên Won Ji Min giải thích: "Nhóm còn nhiều thành viên đang trong quá trình trưởng thành. Bọn em nghe bảo uống sữa bột giúp phát triển chiều cao".

Bên cạnh sữa bột, Bo Eun cũng uống vitamin tổng hợp dành cho trẻ em.

Khán giả cho rằng cảnh nữ ca sĩ Park Bo Eun uống sữa bột để tăng chiều cao đem lại cảm giác khó hiểu. Ảnh: Naver.

Sau khi chương trình lên sóng, khán giả bày tỏ rằng dù chế độ ăn kiêng của nhóm có thật hay không, phân cảnh Bo Eun uống sữa bột vẫn đem lại cảm giác kỳ quặc, thậm chí là làm lố.

"Sữa bột dành cho trẻ em chứa nhiều calo, họ nghĩ gì vậy?", "Phân cảnh này bị dàn dựng một cách tệ hại quá", "Cô ấy là đứa trẻ, nhưng không còn là em bé đâu", "Vì đang lớn nên nhóm phải uống sữa bột và vitamin dành cho trẻ em, tuy nhiên các thành viên vẫn phải hạn chế lượng calo nạp vào sao? Hoàn toàn vô lý", truyền thông Hàn Quốc trích dẫn bình luận từ khán giả.

CLASS:y là nhóm nhạc chiến thắng bước ra từ chương trình tuyển chọn thành viên nhóm nữ My Teenage Girl. Vào tháng 5, nhóm ra mắt với album Class Is Over.

Park Bo Eun sinh năm 2008. Cô là một trong số thành viên nổi tiếng nhất nhóm. Nữ ca sĩ thường được công chúng gọi là "tiểu Jennie" nhờ ngoại hình và tài năng ấn tượng.